Куда поедут россияне в ближайшие длинные выходные

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Ноябрьские каникулы жители России проведут недалеко от дома; самые популярные заграничные направления путешественники отложили на зиму.

Ближайшие продолжительные выходные в России ожидаются в ноябре. День народного единства, который мы отмечаем 4 числа, станет третьим днём отдыха.

Кто-то проведёт несколько дней свободы – 2, 3 и 4 ноября, – лёжа на диване, просматривая любимые сериалы, а кто-то соберёт чемоданы и рванёт за пределы города. Какие направления выбрали россияне, выяснили эксперты СК «Сбербанк» совместно с туристическим сервисом Aviasales.

Итак, самые популярные маршруты для отдыха в ноябре – Москва и Санкт-Петербург. В сторону столиц забронировано 14 % и 8 % авиабилетов соответственно. Интересны для путешественников и курорты. В Сочи, Симферополь, Минеральные Воды и Краснодар полетят по 3 % от купивших билеты. Также туристы активно интересуются авиабилетами в Калининград (2 %), Казань, Екатеринбург и Уфу (по 1 %).

Заграничные направления в ноябре оказались менее востребованы. Больше всего билетов куплено в Стамбул (4 %), далее путешественников интересуют Прага (3 %) и Минск (2,5 %). Также россияне запланировали поездки в Тель-Авив, Ереван, Бангкок и Берлин – 2 % от общего количества праздничных бронирований. А вот некогда популярное направление – Пхукет – потеряло актуальность, билеты туда купили только 1,5 % путешественников. Еще меньше билетов – 1 % – приобрели путешественники в Милан и Амстердам.

По оценкам экспертов, снижение спроса на заграничные направления связаны с продолжительностью ноябрьских выходных. Новогодние восьмидневные каникулы должны изменить общую картину.

Отмечается, что за прошедшее лето самыми популярными для отдыха странами были Турция, Таиланд, Болгария, Индонезия и Испания.

Кстати, специалисты предупреждают – в Таиланде туристы стали чаще жаловаться на укусы обезьян. Так что, собираясь в дорогу, будьте готовы к любым неожиданностям.

Напомним, если вы внезапно решили продлить выходные и сделать их полноценным отпуском, заявление работодателю можно подать в электронном виде. Сиб.фм писал о такой возможности 17 сентября.