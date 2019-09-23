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Малолитражки на пути бульдозеров: новосибирцы пытаются остановить добычу песка под окнами домов

Рубрика: общество

25.10.2019 17:47

Фото и видео предоставлены участниками акции

В Новосибирске продолжается противостояние жителей Ленинского района и компании «Старица», которая в непосредственной близости от частного сектора планирует разрабатывать месторождение песка «Кучино»; конфликт дошёл до крайней точки – люди выставили «живой щит» против спецтехники. 

Третий день техника компании «Старица» в Новосибирске не может пройти к месту разработки карьера «Кучино», лицензию на освоение которого компания выиграла почти 5 лет назад. В 2014 году компания заплатила в областной бюджет порядка 2,5 миллиона рублей, а сегодня на пути бульдозеров встали местные жители – личными авто они преградили дорогу к участку между микрорайонами «Левобережный» и «Балластный». «Стояние» 24 октября закончилось тем, что спецмашины «Старицы» к вечеру уехали на базу. Сегодня они появились вновь. 

Живой щит 

Анастасия Сергеева, как и другие участники выставленного перед спецтехникой «живого щита», живёт в частном доме на улице Клубной. Женщина объясняет: люди против начала разработки, поскольку боятся за свою безопасность. В промышленную зону могут попасть порядка 800 домов.

«Песчано-гравийную смесь они планируют добывать в непосредственной близости с жилыми домам, а это – постоянная пыль и удар по экологии. При том, что в нашем районе есть краснокнижные виды растений», – сказала корреспонденту Сиб.фм Анастасия Сергеева. 

Свои опасения новосибирцы неоднократно озвучивали как руководителю компании «Старица» Константину Хоруженко, так и представителям городской и областной власти. В сентябре жители даже проводили пикеты в центре сибирской столицы с требованием остановить разработку. 

«Думали – победили: получили на руки документ за подписью замгубернатора, где чёрным по белому написано, что вопрос об освоении месторождения отложен до мая 2020 года. Это первое. А второе, самое важное, – в письме говорилось, что органам исполнительной власти поручено проработать возможные варианты досрочного прекращения права пользования недрами месторождения "Кучино". Но во вторник выяснилось, что нам пустили пыль в глаза», – рассказала Сергеева. 

По словам женщины, 22 октября рядом с домами они увидели спецтехнику. Рабочие объяснили, что будут копать траншею под электропровод. Назавтра приехала ещё одна машина. 

«С огромным ковшом. Явно не под кабель они землю рыть собрались. Потому мы и решили преградить путь своими машинами. Встали живым щитом и с утра до вечера не пускали», – добавила местная жительница. 

Сергеева уточнила, что написала заявление в полицию с жалобой на неправомерные, как она считает, действия «Старицы».

Сегодня, 25 октября, спецмашины снова появились в микрорайоне. 

«Вот, приехали. Опять говорят про какой-то кабель. Никакого разрешения на ведение работ не показывают», – сообщает Анастасия в присланном в редакцию Сиб.фм видео. Она добавила, что, со слов рабочих, сегодня на место собирался приехать сам гендиректор компании Константин Хоруженко. 

Песок в обмен на детскую площадку 

В истории противостояния «Старицы» и жителей Левобережья у каждого – своя правда. Редакция Сиб.фм направила в адрес гендиректора компании запрос с предложением прокомментировать ситуацию. Однако ответа не поступило. При этом понять позицию Хоруженко можно из более ранних публикаций. 

В беседе с журналистами издания «Честное слово» руководитель «Старицы» заявлял, что по проекту добывающий песок земснаряд не приблизится к жилым домам более чем на 72 метра, что укладывается в санитарные нормы. 

«С пылью при вывозе песка мы будем бороться с помощью поливальных машин. Кроме того, изменили расположение складов и технологических проездов. Их будет два, специально для того, чтобы реже ездить мимо домов и вывозить песок по максимально коротким траекториям», – цитирует «ЧС» слова Хоруженко. 

Также компания пообещала жителям очевидные выгоды – после освоения месторождения через 4-5 лет «Старица» сулила людям искусственное озеро вместо нынешнего болота и детскую площадку. 

По словам Хоруженко, эти блага в конечном счёте приведут к тому, что недвижимость в микрорайоне вырастет в цене. 

При этом для гендиректора оставалось непонятным, почему жители протестуют, несмотря на подобные перспективы. Хотя ответ на вопрос всё же был найден. В другом интервью Хоруженко объяснял, что люди переживают в том числе и за сохранность своих домов. По его словам, в площадь освоения месторождения входят в том числе и жилые дома.

«Территорию, на которой уже стоят дома, никто трогать не будет. Пусть она и внутри контура лицензии, но на этой чаше весов репутация определённо перевешивает», – заверил руководитель. 

Тем временем никакие уверения компании в безопасности добычи песка не могут убедить местных жителей остановить протест. Одни боятся, что после начала разработки карьера погреба их домов будет ещё сильнее топить грунтовыми водами. Другие не верят в то, что ежедневный проезд грузовиков с песчано-гравийной смесью никак не отразится на здоровье.

«Вы расписываете нам красивое будущее через пять лет и безукоризненную вашу работу в течении этого срока, мы все понимаем, что это только экономически выгодный эффект для Вас! Т.к. за пять лет работы Вашей компании жители двух микрорайонов задохнутся от пыли, грязи и шума от техники. Вы, руководитель компании Старица сами согласны перевезти свою семью (детей, родителей) жить в такие условия экологии? Вы понимаете, что обрекаете жителей на заболевания легочной системы. Это не эмоции жителей, это боязнь за детей!» И как ОБИТАТЕЛЬ экосистемы, стремление сохранить популяцию!» – написала Елена под одной из публикацией в СМИ о ситуации с разработкой «Кучино» (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм). 

Стоят на своём 

В эти минуты жители Левобережья – снова на «посту». В разговоре с корреспондентом Сиб.фм Анастасия Сергеева заявила, что люди готовы, если понадобится, дежурить и не пускать технику на территорию. 

Она добавила, что сегодня в микрорайон приезжал Константин Хоруженко, но прийти к согласию сторонам не удалось.

«Мы предложили ему встретиться в мэрии, чтобы он туда принёс документы разрешительные. На что Хоруженко ответил – вам надо, приходите ко мне в офис, я всё покажу», – рассказала активистка, уточнив, что гендиректор «Старицы» пообещал пожаловаться на жителей в полицию. 

Действительно, в разговоре с изданием «Прецедент.ТВ» Хоруженко отметил, что расценивает действия жителей как самоуправство. Он объяснил, что техника действительно ведёт подготовительные работы по заблаговременному энергообеспечению участка, освоение которого начнётся после окончания действия отсрочки – в мае 2020 года. Однако решительные действия местных жителей вызывают сомнения в том, что разработка вообще начнётся. 

Напомним, пикет против превращения жилого сектора в промышленную зону прошёл в Новосибирске 5 сентября. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область акции протеста Старица

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