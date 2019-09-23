На форуме OpenBio в Новосибирской области обсуждают биологию старения и антивозрастную медицину

Фото правительства Новосибирской области

В наукограде Кольцово 25 октября открылся деловой форум OpenBio-2019; мероприятие проходит при поддержке правительства Новосибирской области.

Деловой форум OpenBio в пятницу, 25 октября, в наукограде Кольцово открыл заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. По его словам, форум широко известен не только в России, но и за рубежом. В этом году в нём участвуют учёные из 21 региона России, а также семи зарубежных стран.

«Форум объединяет на одной площадке учёных, представителей бизнеса, образования, медицины, биологии, позволяя принимать значимые решения. Мероприятия форума позволяют решать ряд государственных задач, реализуемых в том числе в рамках национальных проектов «Наука», «Здравоохранение» и «Демография». От имени губернатора Андрея Травникова желаю продуктивной и содержательной работы», – обратился к участникам форума Сергей Нелюбов.

Пленарная экспертная сессия «Технологии жизни. Приоритеты Healthnet: превентивная медицина и здоровое долголетие» стала одним из ключевых событий деловой части программы. Об активном долголетии, антивозрастной медицине и биологии старения шла речь на сессии. Современные тренды развития генетики и биотехнологий, медицину будущего, молодость кожи и здоровье мозга обсудили доктора биологических и медицинских наук, представители крупных компаний и эксперты активного долголетия.

По словам заместителя директора департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Ольги Кочетковой, в Новосибирской области реализуется большое количество перспективных проектов, регион является одним из самых научно активных.

Учитывая высокий уровень и широкую географию спикеров, а также актуальность обсуждаемых тем, проведение форума подтверждает статус нашего региона как крупнейшего научно-образовательного и инновационного центра страны.

При поддержке правительства Новосибирской области была организована работа площадки открытых коммуникаций OpenBio-2019. Она направлена на укрепление междисциплинарных связей в научном сообществе, содействие интеграции науки и бизнеса. По словам организаторов, площадки форума объединяют экспозицию биотехнологических предприятий, научную конференцию молодых учёных, комплекс разноформатных встреч, детскую интерактивную научно-популярную часть. В форуме принимают участие представители наукоёмкого бизнеса в сфере биотехнологий, сотрудники и руководители научных и образовательных организаций, представители институтов развития, инфраструктуры поддержки инноваций.

Напомним, 19 сентября эксперты высоко оценили проект «Академгородок 2.0» на «Технопроме-2019».