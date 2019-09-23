Невероятная история: новосибирской «Хранительницей Сибири» оказалась жительница Израиля

фото Ребекки Лорд, архив Сиб.фм

В начале октября Марина Ягода нарисовала портрет красивой девушки на стене здания; «русской» красавицей оказалась уроженка Израиля.

Известная новосибирская художница Марина Ягода нарисовала на стене пятиэтажки картину под названием «Хранительница Сибири». Однако выяснилось, что «первая красавица на районе» не имеет никакого отношения к Сибири. На рисунке изображена Ребекка Лорд, которая проживает в Израиле: девушка до недавнего времени даже не подозревала о том, что её портрет увековечили подобным образом.

«Неожиданная история. Одна подписчица с Инстаграм поделилась со мной этим снимком, который увидела у женщины, живущей в Новосибирске. Одна художница нарисовала портрет "Хранительница Сибири", используя мой фотопортрет в средневековом наряде, на пятиэтажном жилом доме. Подозреваю, что художница даже не знает, кому принадлежит лицо на снимке», — написала Ребекка Лорд на своей официальной странице в Facebook.

По словам Марины Ягоды, героиня картины держит в руках соболя – символ Новосибирска. Этим художница хотела показать, как жители города чтят традиции и уважают достопримечательности города.

Напомним, в конце сентября стало известно, что огромное граффити появится на многоэтажке Новосибирска.