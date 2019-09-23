Невероятная история: новосибирской «Хранительницей Сибири» оказалась жительница Израиля

Лента новостейПредложить новость
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Невероятная история: новосибирской «Хранительницей Сибири» оказалась жительница ИзраиляРубрика: общество, культура
25.10.2019 08:22
фото Ребекки Лорд, архив Сиб.фм
В начале октября Марина Ягода нарисовала портрет красивой девушки на стене здания; «русской» красавицей оказалась уроженка Израиля.
Известная новосибирская художница Марина Ягода нарисовала на стене пятиэтажки картину под названием «Хранительница Сибири». Однако выяснилось, что «первая красавица на районе» не имеет никакого отношения к Сибири. На рисунке изображена Ребекка Лорд, которая проживает в Израиле: девушка до недавнего времени даже не подозревала о том, что её портрет увековечили подобным образом.
«Неожиданная история. Одна подписчица с Инстаграм поделилась со мной этим снимком, который увидела у женщины, живущей в Новосибирске. Одна художница нарисовала портрет "Хранительница Сибири", используя мой фотопортрет в средневековом наряде, на пятиэтажном жилом доме. Подозреваю, что художница даже не знает, кому принадлежит лицо на снимке», — написала Ребекка Лорд на своей официальной странице в Facebook.
По словам Марины Ягоды, героиня картины держит в руках соболя – символ Новосибирска. Этим художница хотела показать, как жители города чтят традиции и уважают достопримечательности города.
Напомним, в конце сентября стало известно, что огромное граффити появится на многоэтажке Новосибирска.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное