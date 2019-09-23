Невероятная история: новосибирской «Хранительницей Сибири» оказалась жительница Израиля

3 балла
+3
63.86 71.14
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Куда поедут россияне в ближайшие длинные выходные

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Рыжеволосую девушку-подростка нашли в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Каким специалистам в Новосибирске проще найти работу без опыта

сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

Видео: в Новосибирске убирают несуществующий снег

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Пьяный омич водил машину с «удостоверением» Путина

сегодня 09:17 Общество 0 Коммент.

«Паровозик» затруднил движение в центре Новосибирска

сегодня 08:46 Хроника 0 Коммент.

Переломаны рёбра: молодого новосибирца госпитализировали после ДТП

сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

Как со смартфоном сохранить зрение

сегодня 07:42 Общество 0 Коммент.

В регионах Сибири продолжают строить объекты здравоохранения

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: мокрый снег и гололёд

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как найти вторую половинку

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 25 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

В России повысят минимальный размер оплаты труда

вчера 22:19 Экономика 0 Коммент.

Видео: цирковой медведь напал на дрессировщика

вчера 21:42 Общество 0 Коммент.

Пропавшего в Бердске подростка больше активно не ищут

вчера 21:15 Общество 0 Коммент.

Найдены двое пропавших подростков в Новосибирске

вчера 19:59 Общество 0 Коммент.

Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске

вчера 19:40 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Невероятная история: новосибирской «Хранительницей Сибири» оказалась жительница Израиля

Рубрика: общество, культура

25.10.2019 08:22

фото Ребекки Лорд, архив Сиб.фм

В начале октября Марина Ягода нарисовала портрет красивой девушки на стене здания; «русской» красавицей оказалась уроженка Израиля.

Известная новосибирская художница Марина Ягода нарисовала на стене пятиэтажки картину под названием «Хранительница Сибири». Однако выяснилось, что «первая красавица на районе» не имеет никакого отношения к Сибири. На рисунке изображена Ребекка Лорд, которая проживает в Израиле: девушка до недавнего времени даже не подозревала о том, что её портрет увековечили подобным образом. 

«Неожиданная история. Одна подписчица с Инстаграм поделилась со мной этим снимком, который увидела у женщины, живущей в Новосибирске. Одна художница нарисовала портрет "Хранительница Сибири", используя мой фотопортрет в средневековом наряде, на пятиэтажном жилом доме. Подозреваю, что художница даже не знает, кому принадлежит лицо на снимке», — написала Ребекка Лорд на своей официальной странице в Facebook.

По словам Марины Ягоды, героиня картины держит в руках соболя – символ Новосибирска. Этим художница хотела показать, как жители города чтят традиции и уважают достопримечательности города.

Напомним, в конце сентября стало известно, что огромное граффити появится на многоэтажке Новосибирска.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область современное искусство

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Куда поедут россияне в ближайшие длинные выходные

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Рыжеволосую девушку-подростка нашли в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Каким специалистам в Новосибирске проще найти работу без опыта

сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

Видео: в Новосибирске убирают несуществующий снег

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Пьяный омич водил машину с «удостоверением» Путина

сегодня 09:17 Общество 0 Коммент.

«Паровозик» затруднил движение в центре Новосибирска

сегодня 08:46 Хроника 0 Коммент.

Переломаны рёбра: молодого новосибирца госпитализировали после ДТП

сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

Как со смартфоном сохранить зрение

сегодня 07:42 Общество 0 Коммент.

В регионах Сибири продолжают строить объекты здравоохранения

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: мокрый снег и гололёд

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как найти вторую половинку

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 25 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

В России повысят минимальный размер оплаты труда

вчера 22:19 Экономика 0 Коммент.

Видео: цирковой медведь напал на дрессировщика

вчера 21:42 Общество 0 Коммент.

Пропавшего в Бердске подростка больше активно не ищут

вчера 21:15 Общество 0 Коммент.

Найдены двое пропавших подростков в Новосибирске

вчера 19:59 Общество 0 Коммент.

Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске

вчера 19:40 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2019

Возраст значения не имеет: сибирячки старше 50 лет покорили подиум

Читать далее
Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее

Новости по теме

Куда поедут россияне в ближайшие длинные выходные сегодня 10:48 Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира сегодня 10:38 Рыжеволосую девушку-подростка нашли в Новосибирске сегодня 10:29 Видео: в Новосибирске убирают несуществующий снег сегодня 09:59 В Новосибирском зоопарке у дикдиков родился первенец сегодня 09:42

Популярное

Image

Лайфхак дня: как сделать обувь не скользкой

Image

Топ-5 самых горячих фитнес-тренеров Новосибирска

Image

Создателей «Бахетле» признали банкротами в Новосибирске

Image

Дорого-богато: топ-5 иномарок Новосибирска с самым высоким трансп...

Image

Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотн...

Image

«Слёт клуба любителей летней резины»: в массовом ДТП в Новосибирс...

Image

«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментиров...

Image

Кыргызская полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокск...

Image

«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии За...

Image

Владелец «Бентли» в Новосибирске заплатит почти 300 тысяч рублей ...

Image

Доходы бюджетников вырастут в следующие три года

Image

С собой – перекус, фонари и рации: волонтёры выдвинулись на поиск...

Image

За коррупционные правонарушения в Новосибирской области наказаны ...