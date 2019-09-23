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Нищий пенсионер угрожал стать смертником и подорвать суд в Новосибирске

Рубрика: общество

25.10.2019 16:52

фото александра бендюкова из архива Сиб.фм

Инвалид с инфарктом, диабетом и минимальной пенсией проиграл иск к больнице; истец пытался отклонить ходатайство о проведении экспертизы, но остался должен более 50 тысяч рублей.

Житель Новосибирска Владимир К. проиграл иск к поликлинике и напугал судью по гражданским искам SMS-кой с угрозами взорвать себя и суд. Сегодня, 25 октября, Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу об угрозе убийством судье Заельцовского района.

Инцидент произошёл 24 мая 2018 года. Согласно материалам дела, недовольный пенсионер Владимир написал из своей комнаты общежития на улице Весенней SMS-сообщение следующего содержания: «ФИО, у тебя ровно десять дней исправить свои должностные преступления и вернуть на мою пенсионную карту изымаемую сумму из-за твоего должностного преступления. В противном случае после моего самосуда и суицида ты однозначно ответиш перед президентов РФ, СК, ген. прок., ВККС РФ по 110, 285, 286, 292.2, 293, 305 УК РФ. Мне, саперу, дешевле будит исправить твои преступления, взарвать суд или меня» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм.

SMS-сообщение дошло на служебный мобильный телефон, судья восприняла этот текст как угрозу убийством, связанную с решением по гражданскому иску Владимира К. к поликлинике № 9. Ранее обвиняемый уже писал открытое письмо президенту РФ, в котором требовал наказать судью за якобы несправедливое решение.

Поводом для гражданского иска к больнице в 2016 году стало недовольство работой врачей. В июне 2015 года истец пережил инфаркт на рабочем месте, после выписки в течение полугода ходил на приём к кардиологу и терапевту, но, «отсиживая в очереди по два-три часа», не получал комплексного анализа здоровья, специалисты каждый раз писали об отсутствии осложнений. Как считает автор письма президенту, врачи отказывали ему в обследовании – пришлось обратиться в частную клинику, где в ходе анализов выявили множество патологий, в том числе опухоль щитовидной железы и диабет второй степени.

Владимир К. обращался во все инстанции и в итоге подал иск в отношении поликлиники № 9 в Заельцовский районный суд. Судья по гражданским делам отказала в иске и потребовала взыскать расходы на проведение медицинской экспертизы – более 56 тысяч рублей. Истец утверждал, что якобы отказывался от проведения медицинской экспертизы и остался недоволен её результатами – но вскоре долг начали списывать с его небольшой пенсии в размере около 2,5 тысячи ежемесячно. 

«Это лишило меня на 50% в приобретении медицинских препаратов и в покупке продуктов питания. А так как я проживаю один, при сахарном диабете и множественных не излечимых заболеваниях, моя жизнь стала просто не выносимой, превратилась в сплошной АД», – написал пенсионер.

В письме президенту РФ автор жалуется на «беспредел» и «геноцид», а также отрицает, что угрожал взорвать суд в SMS-сообщении.

«Владимир К. признан судом виновным и приговорён к штрафу в 15 тысяч рублей. Суд постановил рассрочить выплату на срок в 30 месяцев с уплатой 500 рублей ежемесячно», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, в июле новосибирский охранник «заминировал» «ШашлыкоFF» из-за невыплат по зарплате.

 

Никита Манько

Теги: пенсионеры суд угрозы бедность

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