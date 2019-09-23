Лента новостейПредложить новость
Вдова погибшего в ДТП на Жуковского новосибирца ищет очевидцев аварии
Волейбольный «Локомотив» – «Енисей»: прямая трансляция и время начала матча
Новосибирец выплатил алименты из-за страха лишиться водительских прав
Новосибирские власти взяли на особый контроль долгострой в «Новомарусино»
Нищий пенсионер угрожал стать смертником и подорвать суд в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирец выплатил алименты из-за страха лишиться водительских правРубрика: общество
26.10.2019 07:41
Фото с сайта ФССП
Житель Новосибирска задолжал 50 тысяч рублей за содержание сына; отец погасил алименты только после риска остаться пешеходом.
Новосибирец выплатил долги по алиментам на общую сумму около 50 тысяч рублей своему сыну. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Новосибирской области. Однако житель Купинского района выплатил деньги не добровольно, а после риска остаться без водительского удостоверения.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Вдова погибшего в ДТП на Жуковского новосибирца ищет очевидцев аварии
Волейбольный «Локомотив» – «Енисей»: прямая трансляция и время начала матча
Новосибирец выплатил алименты из-за страха лишиться водительских прав
Новосибирские власти взяли на особый контроль долгострой в «Новомарусино»
Нищий пенсионер угрожал стать смертником и подорвать суд в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное