Новосибирец выплатил алименты из-за страха лишиться водительских прав

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Житель Новосибирска задолжал 50 тысяч рублей за содержание сына; отец погасил алименты только после риска остаться пешеходом.

Новосибирец выплатил долги по алиментам на общую сумму около 50 тысяч рублей своему сыну. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Новосибирской области. Однако житель Купинского района выплатил деньги не добровольно, а после риска остаться без водительского удостоверения.

"В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении автомобиля должника, а также постановление об ограничении специального права на управление автотранспортом. Информация о том, что гражданин лишен возможности передвигаться на личном транспорте оказала побудительный эффект на мужчину, который оперативно нашел необходимую сумму для оплаты задолженности по алиментам", — сообщает Федеральная служба судебных приставов.

Также в пресс-службе судебных приставов отметили, что такой способ взыскания средств у недобросовестных должников показывает хорошие результаты. За 9 месяцев текущего года из-за риска остаться без прав на вождение автомобиля неплательщики выплатили 110 миллионов рублей, почти половина из которых направилась на погашение долгов по алиментам.

Напомним, 22 октября судебные приставы вытащили женщину из горящего дома.