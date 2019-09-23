Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»

СКРИНШОТ ВИДЕО СО СТРАНИЦЫ «КАНАЛ НОВОСИБИРСКИЙ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

В новосибирском УФССП объяснили появление знака «кирпич» рядом со зданием управления; на претензии о хамском поведении сотрудников в ведомстве тоже ответили.

Видео новосибирских блогеров, которые запечатлели проезжающих под знак «кирпич» приставов, прокомментировали в региональном УФССП. Из ответа руководителя ведомства Эдуарда Бабкова следует, что это фактически вынужденная мера.

«Управление располагается в здании на правах аренды, территория, прилегающая к зданию, также находится в ведении собственника. Указанный в видеоролике знак "Проезд запрещён" вместе с табличкой "Кроме служебного автотранспорта" был установлен по инициативе собственника в качестве технического средства организации дорожного движения в связи со сложным месторасположение здания и затруднительным проездом к нему», – говорится в ответе главного судебного пристава по Новосибирской области.

Также в ролике активисты отмечали хамское поведение водителей служебных машин, которых блогеры спрашивали о правомерности проезда под «кирпич».

Эдуард Бабков уточнил, что по факту некорректного поведения водителей УФССП, ставших героями видео, с ними «проведена разъяснительная работа по соблюдению норм этики и доброжелательного обращения с гражданами».

Напомним, авторы видео заявили, что съёмку они передадут в УГИБДД Новосибирска, чтобы так проверили законность появления такого знака у здания управления на Красном проспекте, а также выяснили, не нарушают ли приставы правила дорожного движения.