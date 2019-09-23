Школьники из элитного лицея в Новосибирске пожаловались на очереди в туалет

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Учащиеся школы рассказали о проблеме с туалетами; связано это с введением односменного режима обучения.

Старшеклассники новосибирского лицея № 22 «Надежда Сибири» пожаловались на огромные очереди в туалет во время перемен. Об этом сообщает организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

«В связи с тем, что основная масса учащихся школы в этом году переведена в первую смену, кроме двух параллелей – шестых и вторых, туалеты просто не справляются с проходимостью. Наши дети вынуждены стоять в коридоре и ждать, когда освободится санитарная комната, всю перемену», – поделились родители одного из учащихся.

Теперь образовательному учреждению предстоит пройти проверку прокуратуры и Роспотребнадзора.

Оперативно получить комментарий руководства лицея № 22 «Надежда Сибири» у корреспондента Сиб.фм не получилось.

Напомним, 14 октября новосибирцы обсуждали фото из туалета больницы в Пашине.