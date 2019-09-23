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Новосибирские власти взяли на особый контроль долгострой в «Новомарусино»Рубрика: общество
25.10.2019 19:11
Фото с сайта правительства Новосибирской области
Министр строительства Новосибирской области встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Новомарусино»; правительство области взяло дело на особый контроль.
В правительстве Новосибирской области состоялось заседание рабочей группы, посвящённое проблеме дольщиков, вложивших деньги в строительство ЖК «Новомарусино». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области. На встрече, которая прошла 25 октября, министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил дольщикам, что экспертная оценка объекта будет получена после рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Достройное жильё — Новосибирск" Варвянского.
"До представителей инициативных групп граждан доведена информация о выполняемом в настоящее время экспертном обследовании конструкций незавершенного строительством жилого дома № 1 для предварительной оценки состояния объекта", — сообщает пресс-служба правительства.
Правительство Новосибирской области взяло под особый контроль ситуацию с этим долгостроем.
Напомним, 23 октября власти Новосибирской области сообщили, что дом ЖК «Новомарусино» могут снести из-за технических неисправностей.
Эмиль Фукс
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