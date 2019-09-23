«Они решили совершить дерзкий побег»: в Новосибирске найденным щенкам нужен хозяин

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«Они решили совершить дерзкий побег»: в Новосибирске найденным щенкам нужен хозяинРубрика: общество
25.10.2019 15:29
фото со страницы Ростислава Антонова
Малыши замерзали, но отчаянно пытались спастись; девочка – громко скулила, а мальчик пошел искать спасения на дорогу.
Историю счастливой встречи с маленькими собачками опубликовал на своей странице руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.
Мужчина нашёл щенков в зарослях возле реки случайно – услышал, как кто-то громко скулит, и пошел на звук. В траве обнаружилась маленькая собачка. Позже, уже у дороги, нашелся ещё один щенок, он шел к людям, несмотря на то, что силы были на исходе.
Малышей доставили в тёплое помещение, накормили и выделили им отдельную коробку.
«Детки оказались с характером. Отлежавшись и отъевшись за пару дней они решили совершить дерзкий побег. Одному через край коробки было не перебраться, и тогда девочка подставила спину более сильному, а он, перебравшись через край, с рядом стоящей коробки помог выбраться ей», – рассказал Ростислав.
Теперь щенки живут в комнате и держатся вместе, не отходя друг от друга ни на шаг.
В доме, ставшем временным пристанищем для малышей, уже есть собака, поэтому «найдёныши» нуждаются в новом, любящем хозяине.
Если вам не хватает четвероногого друга – хозяином малышам можете стать и вы. Как найти щенков – узнаете здесь.
Напомним, случаи жестокого обращения с животными – не редкость, в ближайшее время в Новосибирск на операцию из Новокузнецка привезут собаку по кличке Граф. Она получила несколько ударов по голове молотком.
Алёна Коврова
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