«Они решили совершить дерзкий побег»: в Новосибирске найденным щенкам нужен хозяин

фото со страницы Ростислава Антонова

Малыши замерзали, но отчаянно пытались спастись; девочка – громко скулила, а мальчик пошел искать спасения на дорогу.

Историю счастливой встречи с маленькими собачками опубликовал на своей странице руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Мужчина нашёл щенков в зарослях возле реки случайно – услышал, как кто-то громко скулит, и пошел на звук. В траве обнаружилась маленькая собачка. Позже, уже у дороги, нашелся ещё один щенок, он шел к людям, несмотря на то, что силы были на исходе.

Малышей доставили в тёплое помещение, накормили и выделили им отдельную коробку.

«Детки оказались с характером. Отлежавшись и отъевшись за пару дней они решили совершить дерзкий побег. Одному через край коробки было не перебраться, и тогда девочка подставила спину более сильному, а он, перебравшись через край, с рядом стоящей коробки помог выбраться ей», – рассказал Ростислав.

Теперь щенки живут в комнате и держатся вместе, не отходя друг от друга ни на шаг.

В доме, ставшем временным пристанищем для малышей, уже есть собака, поэтому «найдёныши» нуждаются в новом, любящем хозяине.

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