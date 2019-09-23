«Паровозик» затруднил движение в центре Новосибирска

фото АСТ-54

Утро пятницы у кого-то не задалось; интересная авария образовала пробку в городе.

В Новосибирске произошло ДТП с пятью автомобилями. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». «Паровозик» из машин выстроился возле дома №2 на улице Военной при движении в сторону Семьи Шамшиных.

«Никто из водителей в аварии не пострадал. Движение в сторону центра города затруднено», — пишет очевидец событий.

Подписчики сообщества в комментариях предположили, что виной всему стали магнитные бури.

Напомним, ранее молодого новосибирца госпитализировали после ДТП.