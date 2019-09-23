«Паровозик» затруднил движение в центре Новосибирска

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«Паровозик» затруднил движение в центре НовосибирскаРубрика: проиcшествия
25.10.2019 08:46
фото АСТ-54
Утро пятницы у кого-то не задалось; интересная авария образовала пробку в городе.
В Новосибирске произошло ДТП с пятью автомобилями. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». «Паровозик» из машин выстроился возле дома №2 на улице Военной при движении в сторону Семьи Шамшиных.
«Никто из водителей в аварии не пострадал. Движение в сторону центра города затруднено», — пишет очевидец событий.
Подписчики сообщества в комментариях предположили, что виной всему стали магнитные бури.
Напомним, ранее молодого новосибирца госпитализировали после ДТП.
Никита Минин
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Лента новостей
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
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