Переломаны рёбра: молодого новосибирца госпитализировали после ДТП

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Переломаны рёбра: молодого новосибирца госпитализировали после ДТПРубрика: проиcшествия
25.10.2019 08:36
фото Владислава Савченкова
Страшная авария произошла на трассе города; парня доставили в больницу с различными травмами.
В Новосибирске в ДТП пострадал молодой человек. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
«Сегодня в три часа ночи водитель 1999 года рождения за рулём Hyundai Solaris двигался по Бердскому шоссе. В пути следования налетел на препятствие, отбойник, после чего опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадал сам водитель: у него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом рёбер, ушиб грудной клетки и множественные ссадины на лице. Доставлен в больницу», — отметил Владислав Савченков.
Напомним, 24 октября женщина погибла в страшном ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
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