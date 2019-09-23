Призывники Новосибирска отправились служить

Лента новостейПредложить новость
Скромнее надо быть: Новосибирск попал в рейтинг «хвастливых» городов
Нищий пенсионер угрожал стать смертником и подорвать суд в Новосибирске
«Они решили совершить дерзкий побег»: в Новосибирске найденным щенкам нужен хозяин
Унылая пора: специалисты рассказали, как новосибирцам пережить осеннюю хандру
Следователи отрабатывают три версии исчезновения бердского подростка
Атаку на колонну военной техники отразил спецназ под Новосибирском
Школьники из элитного лицея в Новосибирске пожаловались на очереди в туалет
«Закинь орлу на мобилку»: птицы «развели» новосибирских волонтёров на деньги
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Призывники Новосибирска отправились служитьРубрика: общество
25.10.2019 14:23
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Из Новосибирска на срочную службу отправлены первые новобранцы; 200 парней будут проходить службу в разных частях страны.
Сегодня состоялась первая отправка призывников Новосибирска в рамках осеннего призыва, об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
Более 200 новобранцев будут служить в разных военных частях – от Калининграда до Камчатки, во всех видах и родах войск.
Отмечается, что парни обеспечены всем необходимым – зимней формой одежды, персональными электронными и банковскими картами. Также новобранцы получили бесплатные сим-карты мобильного оператора сотовой связи.
Как стало известно, в этот осенний призыв из Новосибирской области планируется отправить для прохождения срочной службы более двух тысяч молодых людей.
Напомним, в начале октября сообщалось об изменениях правил призыва в армию.
Алёна Коврова
Комментарии
Лента новостей
Скромнее надо быть: Новосибирск попал в рейтинг «хвастливых» городов
Нищий пенсионер угрожал стать смертником и подорвать суд в Новосибирске
«Они решили совершить дерзкий побег»: в Новосибирске найденным щенкам нужен хозяин
Унылая пора: специалисты рассказали, как новосибирцам пережить осеннюю хандру
Следователи отрабатывают три версии исчезновения бердского подростка
Атаку на колонну военной техники отразил спецназ под Новосибирском
Школьники из элитного лицея в Новосибирске пожаловались на очереди в туалет
«Закинь орлу на мобилку»: птицы «развели» новосибирских волонтёров на деньги
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное