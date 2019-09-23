Призывники Новосибирска отправились служить

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Из Новосибирска на срочную службу отправлены первые новобранцы; 200 парней будут проходить службу в разных частях страны.

Сегодня состоялась первая отправка призывников Новосибирска в рамках осеннего призыва, об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Более 200 новобранцев будут служить в разных военных частях – от Калининграда до Камчатки, во всех видах и родах войск.

Отмечается, что парни обеспечены всем необходимым – зимней формой одежды, персональными электронными и банковскими картами. Также новобранцы получили бесплатные сим-карты мобильного оператора сотовой связи.

Как стало известно, в этот осенний призыв из Новосибирской области планируется отправить для прохождения срочной службы более двух тысяч молодых людей.

Напомним, в начале октября сообщалось об изменениях правил призыва в армию.