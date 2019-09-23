Программа XIII Международного Рождественского фестиваля искусств – 2019 в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Следователи отрабатывают три версии исчезновения бердского подростка
Атаку на колонну военной техники отразил спецназ под Новосибирском
Школьники из элитного лицея в Новосибирске пожаловались на очереди в туалет
«Закинь орлу на мобилку»: птицы «развели» новосибирских волонтёров на деньги
Андрей Травников возглавил «Единую Россию» в Новосибирской области
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Программа XIII Международного Рождественского фестиваля искусств – 2019 в НовосибирскеРубрика: афиша, общество
25.10.2019 12:27
Фото предоставлено организатором мероприятия
Со 2 по 14 декабря в Новосибирске будет проходить XIII Международный Рождественский фестиваль искусств; Сиб.фм публикует программу мероприятий.
С 1995 года в Новосибирске проходит Международный Рождественский фестиваль. В этом году он состоится уже в 13-й раз. Организаторами фестиваля выступают правительство Новосибирской области, Министерство культуры России, региональный минкульт, а также академический молодёжный театр «Глобус» при партнёрстве Новосибирской государственной филармонии.
В этом году фестиваль входит в программу Года театра в Российской Федерации и включает в себя театральную, музыкальную и выставочную программы, Новосибирский кейс.
Откроется XIII Международный Рождественский фестиваль искусств в понедельник, 2 декабря на большой сцене театра «Глобус» спектаклем «Зобеида»(12+) Российского академического молодёжного театра (г. Москва).
В этот же день в Доме учёных презентуют проект Олега Нестерова (г. Москва) и группы «Мегаполис» под названием «Из жизни планет» (16+).
Начало обоих спектаклей в 19:00.
3 декабря
19:00. Театр «Глобус» – спектакль «Зобеида» (12+);
19:00. Камерный зал филармонии – проект Олега Нестерова (г. Москва) и группы «Мегаполис» «Из жизни планет» (16+).
4 декабря
19:00. Театр «Красный факел» (малый зал) – проект Анны Абалихиной и Ивана Естегнеева и арт-площадки «Станция» (г. Кострома) при содействии «Гоголь-центра» (г. Москва) «Спящая красавица» (18+);
19:00. Государственный концертный зал имени А. М. Каца – концерт Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета (12+).
5 декабря
19:00. Театр «Красный факел» (Большая сцена) – Центр имени Всеволода Мейерхольда (г. Москва), «Солнечная линия» (18+).
7 декабря
14:00. Театр «Глобус» (Малая сцена) – Электротеатр «Станиславский» (Москва), «Золотой осел, Модуль 1» (18+);
19:00. Театр «Глобус» (Большая сцена) – Электротеатр «Станиславский» (Москва), «Золотой осел, Композиция Белая» (18+);
18:00. Дом учёных СО РАН – Джейми Дэвис, вокал (США), и Карина Кожевникова, вокал (Москва), в концертной джазовой версии «Порги и Бесс» в сопровождении биг-бэнда Владимира Толкачёва, Новосибирской хоровой капеллы и Новосибирского симфонического оркестра (12+).
8 декабря
14:00. Театр «Глобус» (Малая сцена) – Электротеатр «Станиславский» (Москва), «Золотой осел, Модуль 2» (18+);
19:00. Театр «Глобус» (Большая сцена) – Электротеатр «Станиславский» (Москва), «Золотой осел, Композиция Город» (18+);
18:00. Государственный концертный зал имени А. М. Каца – Джейми Дэвис, вокал (США), и Карина Кожевникова, вокал (Москва), в концертной джазовой версии «Порги и Бесс» в сопровождении биг-бэнда Владимира Толкачёва, Новосибирской хоровой капеллы и Новосибирского симфонического оркестра (12+).
9 декабря
19:00 Театр «Старый дом» Академический театр имени А.С. Пушкина (г. Псков) – «Река Потудань» (18+);
18:30, 21:30 Мастерская Крикливого и Панькова Объединение «Театр взаимных действий» (г. Москва) «Правдивая полная история Джека Потрошителя» (18+).
10 декабря
19:00. Театр «Глобус» (Большая сцена) – Московский художественный театр имени А. П. Чехова, «Серёжа» (16+);
19:00. Театр «Старый дом» – Академический театр имени А. С. Пушкина (г. Псков), «Река Потудань» (18+);
18:30, 21:30. «Мастерская Крикливого и Панькова» – Объединение «Театр взаимных действий» (г. Москва), «Правдивая полная история Джека Потрошителя» (18+);
19:00. Государственный концертный зал имени А. М. Каца – Роберта Инверниции, сопрано (Италия), камерный оркестр «I Virtuosi Italiani» (12+).
11 декабря
19:00. Театр «Глобус» (Большая сцена) – Московский художественный театр имени А. П. Чехова, «Серёжа» (16+);
18:00, 20:00. Театр «Глобус» (Малая сцена) – танцевальная компания FarForYo, «From Bauhaus to Playhouse» (16+);
19:00. Государственный концертный зал имени А. М. Каца – группа «Калинов мост» (12+).
12 декабря
14:00. Театр «Глобус» (Спецпомещение) – танцевальная компания FarForYo, воркшоп Hip-Hop & House Dance (16+);
19:00. Государственный концертный зал имени А.М. Каца – Михаил Плетнёв, фортепиано (Россия), и Российский национальный оркестр.
13 декабря
19:00. Театр «Глобус» (Большая сцена) – Камерный театр (г. Воронеж), «Дядя Ваня» (16+).
14 декабря
Закрытие фестиваля
19:00. Театр «Глобус» (Большая сцена) – Камерный театр (г. Воронеж), «Дядя Ваня» (16+).
Напомним, 21 октября в Новосибирске стартовал Международный фестиваль актуального театра «Хаос».
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Следователи отрабатывают три версии исчезновения бердского подростка
Атаку на колонну военной техники отразил спецназ под Новосибирском
Школьники из элитного лицея в Новосибирске пожаловались на очереди в туалет
«Закинь орлу на мобилку»: птицы «развели» новосибирских волонтёров на деньги
Андрей Травников возглавил «Единую Россию» в Новосибирской области
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
События выходных: муниципальный рэп и кот-сопрано
Как не поскользнуться на замёрзших буднях и перестать дрожать от скуки – главные события культуры в Новосибирск...
Популярное