Программа XIII Международного Рождественского фестиваля искусств – 2019 в Новосибирске

Фото предоставлено организатором мероприятия

Со 2 по 14 декабря в Новосибирске будет проходить XIII Международный Рождественский фестиваль искусств; Сиб.фм публикует программу мероприятий.

С 1995 года в Новосибирске проходит Международный Рождественский фестиваль. В этом году он состоится уже в 13-й раз. Организаторами фестиваля выступают правительство Новосибирской области, Министерство культуры России, региональный минкульт, а также академический молодёжный театр «Глобус» при партнёрстве Новосибирской государственной филармонии.

В этом году фестиваль входит в программу Года театра в Российской Федерации и включает в себя театральную, музыкальную и выставочную программы, Новосибирский кейс.

Откроется XIII Международный Рождественский фестиваль искусств в понедельник, 2 декабря на большой сцене театра «Глобус» спектаклем «Зобеида»(12+) Российского академического молодёжного театра (г. Москва).

В этот же день в Доме учёных презентуют проект Олега Нестерова (г. Москва) и группы «Мегаполис» под названием «Из жизни планет» (16+).

Начало обоих спектаклей в 19:00.

3 декабря

19:00. Театр «Глобус» – спектакль «Зобеида» (12+);

19:00. Камерный зал филармонии – проект Олега Нестерова (г. Москва) и группы «Мегаполис» «Из жизни планет» (16+).

4 декабря

19:00. Театр «Красный факел» (малый зал) – проект Анны Абалихиной и Ивана Естегнеева и арт-площадки «Станция» (г. Кострома) при содействии «Гоголь-центра» (г. Москва) «Спящая красавица» (18+);

19:00. Государственный концертный зал имени А. М. Каца – концерт Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета (12+).

5 декабря

19:00. Театр «Красный факел» (Большая сцена) – Центр имени Всеволода Мейерхольда (г. Москва), «Солнечная линия» (18+).

7 декабря

14:00. Театр «Глобус» (Малая сцена) – Электротеатр «Станиславский» (Москва), «Золотой осел, Модуль 1» (18+);

19:00. Театр «Глобус» (Большая сцена) – Электротеатр «Станиславский» (Москва), «Золотой осел, Композиция Белая» (18+);

18:00. Дом учёных СО РАН – Джейми Дэвис, вокал (США), и Карина Кожевникова, вокал (Москва), в концертной джазовой версии «Порги и Бесс» в сопровождении биг-бэнда Владимира Толкачёва, Новосибирской хоровой капеллы и Новосибирского симфонического оркестра (12+).

8 декабря

14:00. Театр «Глобус» (Малая сцена) – Электротеатр «Станиславский» (Москва), «Золотой осел, Модуль 2» (18+);

19:00. Театр «Глобус» (Большая сцена) – Электротеатр «Станиславский» (Москва), «Золотой осел, Композиция Город» (18+);

18:00. Государственный концертный зал имени А. М. Каца – Джейми Дэвис, вокал (США), и Карина Кожевникова, вокал (Москва), в концертной джазовой версии «Порги и Бесс» в сопровождении биг-бэнда Владимира Толкачёва, Новосибирской хоровой капеллы и Новосибирского симфонического оркестра (12+).

9 декабря

19:00 Театр «Старый дом» Академический театр имени А.С. Пушкина (г. Псков) – «Река Потудань» (18+);

18:30, 21:30 Мастерская Крикливого и Панькова Объединение «Театр взаимных действий» (г. Москва) «Правдивая полная история Джека Потрошителя» (18+).

10 декабря

19:00. Театр «Глобус» (Большая сцена) – Московский художественный театр имени А. П. Чехова, «Серёжа» (16+);

19:00. Театр «Старый дом» – Академический театр имени А. С. Пушкина (г. Псков), «Река Потудань» (18+);

18:30, 21:30. «Мастерская Крикливого и Панькова» – Объединение «Театр взаимных действий» (г. Москва), «Правдивая полная история Джека Потрошителя» (18+);

19:00. Государственный концертный зал имени А. М. Каца – Роберта Инверниции, сопрано (Италия), камерный оркестр «I Virtuosi Italiani» (12+).

11 декабря

19:00. Театр «Глобус» (Большая сцена) – Московский художественный театр имени А. П. Чехова, «Серёжа» (16+);

18:00, 20:00. Театр «Глобус» (Малая сцена) – танцевальная компания FarForYo, «From Bauhaus to Playhouse» (16+);

19:00. Государственный концертный зал имени А. М. Каца – группа «Калинов мост» (12+).

12 декабря

14:00. Театр «Глобус» (Спецпомещение) – танцевальная компания FarForYo, воркшоп Hip-Hop & House Dance (16+);

19:00. Государственный концертный зал имени А.М. Каца – Михаил Плетнёв, фортепиано (Россия), и Российский национальный оркестр.

13 декабря

19:00. Театр «Глобус» (Большая сцена) – Камерный театр (г. Воронеж), «Дядя Ваня» (16+).

14 декабря

Закрытие фестиваля

19:00. Театр «Глобус» (Большая сцена) – Камерный театр (г. Воронеж), «Дядя Ваня» (16+).

Напомним, 21 октября в Новосибирске стартовал Международный фестиваль актуального театра «Хаос».