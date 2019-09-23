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Пьяный омич водил машину с «удостоверением» Путина

Рубрика: общество

25.10.2019 09:17

фото с сайта pixabay.com

Водитель прошёл обучение в автошколе, но прав так и не получил; в этом году его уже ловили за езду в пьяном виде.

Суд привлёк к уголовной ответственности омича за управление транспортным средством в алкогольном опьянении. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Омска. 

Неудачливый водитель купил в киоске с типографской продукцией закладку для книг в виде водительского удостоверения с изображением президента России Владимира Путина. 

«В 2019 году он уже осуждался за совершение аналогичного преступления. Несмотря на имеющуюся судимость, употребив около одного литра пива, зашел в соседний гаражный бокс и попросил у своего знакомого ключи от автомобиля последнего для поездки по своим делам. Так как было тёмное время суток и знакомый занимался ремонтом другого автомобиля, то тот мельком посмотрел на водительского удостоверение и передал ему ключи от автомобиля», – написано в сообщении.

Сибиряк свою вину признал. Суд назначил ему 1,5 года условно. 

Напомним, 24 октября стало известно, что два врача, доярка и агроном в Новосибирске получили госнаграды от Путина.

 

Никита Минин

Теги: Омская область Путин Владимир

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Пьяный омич водил машину с «удостоверением» Путина

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сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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