Пьяный омич водил машину с «удостоверением» Путина

Лента новостейПредложить новость
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Пьяный омич водил машину с «удостоверением» ПутинаРубрика: общество
25.10.2019 09:17
фото с сайта pixabay.com
Водитель прошёл обучение в автошколе, но прав так и не получил; в этом году его уже ловили за езду в пьяном виде.
Суд привлёк к уголовной ответственности омича за управление транспортным средством в алкогольном опьянении. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Омска.
Неудачливый водитель купил в киоске с типографской продукцией закладку для книг в виде водительского удостоверения с изображением президента России Владимира Путина.
«В 2019 году он уже осуждался за совершение аналогичного преступления. Несмотря на имеющуюся судимость, употребив около одного литра пива, зашел в соседний гаражный бокс и попросил у своего знакомого ключи от автомобиля последнего для поездки по своим делам. Так как было тёмное время суток и знакомый занимался ремонтом другого автомобиля, то тот мельком посмотрел на водительского удостоверение и передал ему ключи от автомобиля», – написано в сообщении.
Сибиряк свою вину признал. Суд назначил ему 1,5 года условно.
Напомним, 24 октября стало известно, что два врача, доярка и агроном в Новосибирске получили госнаграды от Путина.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Серпом по Байкалу
Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Беспощадный сбор
Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...
Новости по теме
Популярное