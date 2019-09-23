Пьяный омич водил машину с «удостоверением» Путина

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Водитель прошёл обучение в автошколе, но прав так и не получил; в этом году его уже ловили за езду в пьяном виде.

Суд привлёк к уголовной ответственности омича за управление транспортным средством в алкогольном опьянении. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Омска.

Неудачливый водитель купил в киоске с типографской продукцией закладку для книг в виде водительского удостоверения с изображением президента России Владимира Путина.

«В 2019 году он уже осуждался за совершение аналогичного преступления. Несмотря на имеющуюся судимость, употребив около одного литра пива, зашел в соседний гаражный бокс и попросил у своего знакомого ключи от автомобиля последнего для поездки по своим делам. Так как было тёмное время суток и знакомый занимался ремонтом другого автомобиля, то тот мельком посмотрел на водительского удостоверение и передал ему ключи от автомобиля», – написано в сообщении.

Сибиряк свою вину признал. Суд назначил ему 1,5 года условно.

Напомним, 24 октября стало известно, что два врача, доярка и агроном в Новосибирске получили госнаграды от Путина.