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Радиацию измерили на «Сибирских Мальдивах»

Рубрика: общество

25.10.2019 19:42

ФОТО АЛЕКСАНДР АНТОЩЕНКО

Эксперты замерили уровень радиации на знаменитых «Сибирских Мальдивах»; он оказался ниже среднего по городу.

На золоотвале ТЭЦ-5, больше известном среди новосибирцев как «Сибирские Мальдивы», провели замеры уровня радиационного фона. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании. Как сообщают специалисты, допустимый уровень радиации не превышен, а находится ниже среднего по Новосибирску. Значения колебались в пределах 0,07 мкЗв/час-0,11 мкЗв/час. 

«Безопасным уровнем для человека считается порог в 0,3 мкЗв/час. Соответственно, безопасный порог не превышен», — сообщает заместитель начальника управления по охране окружающей среды Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Надежда Звездина.

Уровень радиации на золоотвале ТЭЦ-5 измеряют впервые. До этого, по словам специалистов, проводили исследования количества взвешенных веществ в воздухе. Сегодня провели полный комплекс необходимых замеров. 

«Первоначально при смене вида угля на ТЭЦ-5 у общественности большие сомнения. Сам проводил измерения на Бородинском разрезе [где добывается бурый уголь] – там было все в пределах естественного фона земли, то есть, абсолютно безопасен для человека. Тот же вывод по результатам измерений сегодня», — комментирует руководитель Новосибирской городской организации по вопросам защиты природопользования и охране окружающей среды «Белая сирень» Игорь Гавриленко.

По словам сотрудников СГК, на территории ТЭЦ-5 хранится не менее 5 миллионов тонн золошлаковых отходов. Оборудовать для них отдельные территории не планируется — отходы прошли экологическую проверку Роспотребнадзора. 

Напомним, 24 октября в СГК отметили рост количества порывов теплосетей.

 

 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область СГК

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