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Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

Рубрика: культура

25.10.2019 18:47

Фото с сайта rap.ru

Известный рэпер лежит под капельницей; организаторы сообщили о переносе выступления на 15 февраля.

Популярный представитель русского рэпа не полетел в Новосибирск из-за проблем со здоровьем. Сегодня, 25 октября сообщение об отмене концерта появилось в официальной группе артиста «ВКонтакте».

Запись сопровождается фото руки Алексея Долматова, судя по всему, сейчас музыкант находится под капельницей. 

Представители «Подземки» сообщили Сиб.фм, что продажей билетов и возвратом занимаются организаторы концерта. По официальной информации от представителей GUFа, концерт не состоится по состоянию здоровья и будет перенесён на 15 февраля.    

Концерт GUFа в Новосибирске должен был пройти в лофт-парке «Подземка» 25 октября, все билеты были распроданы заранее – их купили более 500 человек.

Напомним, 17 октября скандальный Паук отменил концерт в Новосибирске после суда за пьяную езду.

 

 

Никита Манько

Теги: знаменитости музыка болезни концерты

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