«Рыба со всей Оби собралась на одной косе»: рыбаки выловили почти центнер щук и судаков за считанные часы

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«Рыба со всей Оби собралась на одной косе»: рыбаки выловили почти центнер щук и судаков за считанные часыРубрика: общество
25.10.2019 11:42
Фото с группы ВК Fishingsib
Клёва у рыбаков не было два дня; на третьи сутки томичи поймали 80 килограммов щук и судаков.
Двое рыбаков из Томской области выловили в Оби 80 килограммов рыбы за два часа. Об этом сибиряки рассказали в сообществе Fishingsib в социальной сети «ВКонтакте». Примечательно, что мужчины провели на рыбалке три дня, однако в первые двое суток значительного улова не было.
«Первая рыба за 3 дня потянула на 9.200. Настроение поднялось и радовало то, что не уедем домой с нулём. Следом ловлю ещё щучку кг на 3 и на этом все... Клёв выключился так же мгновенно как и включился», – пишет рыболов. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).
По-настоящему серьёзный клёв начался на третий день рыбалки. Сибиряки утверждают, что выловили 70-80 килограммов щук и судаков.
«Началось то, чего не было в нашей практике ни разу. Будто рыба со всей Оби собралась на одной косе, поклевки практически на каждом забросе, да и размер поражал, рыбы менее 2.5 кг просто не было.
За пару часов поймали кг под 70-80, разумеется рыбки взяли, но в меру, остальным смело с гордостью дарили жизнь», – рассказывает рыбак.
Большинству рыб томичи подарили вторую жизнь и отпустили плавать в Оби дальше. Однако часть из них, конечно, оставили в качестве незабываемого трофея. По словам рыбаков, это их абсолютный рекорд по улову щук.
Напомним, накануне МЧС предложило увеличить штрафы за несанкционированный выход на лёд.
Эмиль Фукс
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