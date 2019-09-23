«Рыба со всей Оби собралась на одной косе»: рыбаки выловили почти центнер щук и судаков за считанные часы

Фото с группы ВК Fishingsib

Клёва у рыбаков не было два дня; на третьи сутки томичи поймали 80 килограммов щук и судаков.

Двое рыбаков из Томской области выловили в Оби 80 килограммов рыбы за два часа. Об этом сибиряки рассказали в сообществе Fishingsib в социальной сети «ВКонтакте». Примечательно, что мужчины провели на рыбалке три дня, однако в первые двое суток значительного улова не было.

«Первая рыба за 3 дня потянула на 9.200. Настроение поднялось и радовало то, что не уедем домой с нулём. Следом ловлю ещё щучку кг на 3 и на этом все... Клёв выключился так же мгновенно как и включился», – пишет рыболов. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

По-настоящему серьёзный клёв начался на третий день рыбалки. Сибиряки утверждают, что выловили 70-80 килограммов щук и судаков.

«Началось то, чего не было в нашей практике ни разу. Будто рыба со всей Оби собралась на одной косе, поклевки практически на каждом забросе, да и размер поражал, рыбы менее 2.5 кг просто не было.

За пару часов поймали кг под 70-80, разумеется рыбки взяли, но в меру, остальным смело с гордостью дарили жизнь», – рассказывает рыбак.

Большинству рыб томичи подарили вторую жизнь и отпустили плавать в Оби дальше. Однако часть из них, конечно, оставили в качестве незабываемого трофея. По словам рыбаков, это их абсолютный рекорд по улову щук.

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