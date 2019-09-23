Рыжеволосую девушку-подростка нашли в Новосибирске

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Рыжеволосую девушку-подростка нашли в НовосибирскеРубрика: общество
25.10.2019 10:29
Фото с сайта pixabay.com
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» нашли пропавшую 12 октября Викторию Васильеву, сейчас с ней работают правоохранительные органы.
Девушку, ушедшую из дома ещё 12 октября, нашли живой. Об этом рассказали волонтёры на странице группы «Поисковый отряд "Лиза Алерт Новосибирск"» в социальной сети «ВКонтакте».
Виктории Васильевой 16 лет. Она ушла из дома после ссоры с родными. Где она была почти две недели, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Как ранее сообщал Сиб.фм, на этой неделе стало известно о пяти пропавших подростках. Четверо из них, включая Викторию Васильеву, найдены живыми. Судьба 14-летнего Жени Шуршилина из Бердска пока неизвестна, волонтёры продолжают его поиски.
Напомним, 24 октября активные поиски Евгения Шуршилина из Бердска прекратились.
Анатолий Якимов
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