С шиком-блеском: по пятницам новосибирцы не экономят на такси

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Аналитики составили рейтинг городов, в которых люди не скупятся на то, чтобы проехаться на такси с комфортом; Новосибирск оказался на шестой строчке топа.

Эксперты Uber Russia провели исследование и выяснили, в каких городах люди чаще всего выбирают повышенный класс тарифов (Select, Select+, Black и Lux) при заказе автомобиля. Новосибирск оказался на шестой строчке рейтинга из 10 городов-миллионников.

Чаще всего заказывают «люксовое» такси новосибирцы по пятницам, тогда как в среду спрос на «высокий класс» сильно падает. Также аналитики определили среднюю дистанцию таких поездок: она составила семь километров.

Первую строчку рейтинга, что неудивительно, заняла Москва. За ней следуют Санкт-Петербург и Екатеринбург. Там наиболее популярные дни для комфортной поездки на такси – суббота и воскресенье.

Напомним, 15 октября стало известно, что новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном.