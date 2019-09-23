С шиком-блеском: по пятницам новосибирцы не экономят на такси

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С шиком-блеском: по пятницам новосибирцы не экономят на таксиРубрика: общество
25.10.2019 14:32
фото с сайта pixabay.com
Аналитики составили рейтинг городов, в которых люди не скупятся на то, чтобы проехаться на такси с комфортом; Новосибирск оказался на шестой строчке топа.
Эксперты Uber Russia провели исследование и выяснили, в каких городах люди чаще всего выбирают повышенный класс тарифов (Select, Select+, Black и Lux) при заказе автомобиля. Новосибирск оказался на шестой строчке рейтинга из 10 городов-миллионников.
Чаще всего заказывают «люксовое» такси новосибирцы по пятницам, тогда как в среду спрос на «высокий класс» сильно падает. Также аналитики определили среднюю дистанцию таких поездок: она составила семь километров.
Первую строчку рейтинга, что неудивительно, заняла Москва. За ней следуют Санкт-Петербург и Екатеринбург. Там наиболее популярные дни для комфортной поездки на такси – суббота и воскресенье.
Напомним, 15 октября стало известно, что новосибирский таксист вышвырнул из машины мать с маленьким сыном.
Никита Минин
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