Семь автомобилей столкнулись в Первомайском районе Новосибирска

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Семь автомобилей столкнулись в Первомайском районе НовосибирскаРубрика: проиcшествия
25.10.2019 21:15
скриншот и видео со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
В Новосибирске зарегистрирован “паровозик” из семи автомобилей; авария случилась в Первомайском районе.
В объектив видеорегистратора подписчика группы “АСТ-54” попал “паровозик” из семи автомобилей, который образовался в Первомайском районе Новосибирска.
“На улице Первомайской, рядом со школой №214 подмёрзшая дорога привела не к очень удачному завершению пятничного вечера для семи автовладельцев”, — сообщил автор видео.
Пользователи паблика тут же разделились на два лагеря. Одни жалели автомобилистов, другие — решили над ними пошутить.
“Зимняя резина не для слабаков, говорили они”.
“Ко дню водителя готовятся, обсуждают, у кого в гараже тусить будут”.
По информации Сиб.фм из источника в ГИБДД Новосибирска, столкновение произошло, действительно, из-за того, что автомобили оказались неподготовлены к резкому похолоданию и образованию корки льда на дороге.
Напомним, 19 октября в Новосибирске было зарегистрировано столкновение 19 автомобилей, не подготовленных к зиме.
Татьяна Картавых
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