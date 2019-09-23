Семь автомобилей столкнулись в Первомайском районе Новосибирска

скриншот и видео со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске зарегистрирован “паровозик” из семи автомобилей; авария случилась в Первомайском районе.

В объектив видеорегистратора подписчика группы “АСТ-54” попал “паровозик” из семи автомобилей, который образовался в Первомайском районе Новосибирска.

“На улице Первомайской, рядом со школой №214 подмёрзшая дорога привела не к очень удачному завершению пятничного вечера для семи автовладельцев”, — сообщил автор видео.

Пользователи паблика тут же разделились на два лагеря. Одни жалели автомобилистов, другие — решили над ними пошутить.

“Зимняя резина не для слабаков, говорили они”.

“Ко дню водителя готовятся, обсуждают, у кого в гараже тусить будут”.

По информации Сиб.фм из источника в ГИБДД Новосибирска, столкновение произошло, действительно, из-за того, что автомобили оказались неподготовлены к резкому похолоданию и образованию корки льда на дороге.

Напомним, 19 октября в Новосибирске было зарегистрировано столкновение 19 автомобилей, не подготовленных к зиме.