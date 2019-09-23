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Сибирячка вошла в рейтинг самых богатых женщин Forbes

Рубрика: общество

25.10.2019 11:23

фото «Иркутской нефтяной компании»

Журнал Forbes составил рейтинг 25 самых богатых женщин России; Марина Седых в этом году заняла в нём 12-е место.

Генеральный директор «Иркутской нефтяной компании» Марина Седых заняла 12-е место в рейтинге «25 богатейших женщин России 2019» по версии издания Forbes. Журнал оценил её состояние в 320 миллионов долларов.

В 2018 году компания сибирячки добыла девять миллионов тонн нефти и газового конденсата.

Примечательно, что Марина увлекается классической фантастикой, психологическими детективами и музыкальными сочинениями Л. Э. Уэббера и А. Рыбникова. Разбирается в творчестве импрессионистов и сюрреалистов.

На первом месте топа оказалась президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием 1,2 миллиарда долларов. Второе место досталось директору интернет-магазина одежды Wildberries Татьяне Бакальчук с 1 миллиардом долларов. Замыкает список Forbes знаменитая теннисистка Мария Шарапова с 180 миллионами долларов.

Напомним, 11 октября два сибирских города вошли в список Forbes.

 

Никита Минин

Теги: Иркутская область ретийнг

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Следователи отрабатывают три версии исчезновения бердского подростка

сегодня 14:12 Общество 0 Коммент.

Аналитики назвали стоимость содержания автомобиля в Новосибирске

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Известный по скандалу с автоинспектором помощник прокурора Савицкий стал адвокатом в Новосибирске

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Атаку на колонну военной техники отразил спецназ под Новосибирском

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

У мэра Новосибирска выросла зарплата

сегодня 13:31 Политика 0 Коммент.

Школьники из элитного лицея в Новосибирске пожаловались на очереди в туалет

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

В МЧС назвали лучший город Новосибирской области

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

Программа XIII Международного Рождественского фестиваля искусств – 2019 в Новосибирске

сегодня 12:27 Афиша 0 Коммент.

«Закинь орлу на мобилку»: птицы «развели» новосибирских волонтёров на деньги

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Власти назвали стоимость и сроки завершения строительства перинатального центра в Новосибирске

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

«Рыба со всей Оби собралась на одной косе»: рыбаки выловили почти центнер щук и судаков за считанные часы

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников возглавил «Единую Россию» в Новосибирской области

сегодня 11:32 Политика 0 Коммент.

Сибирячка вошла в рейтинг самых богатых женщин Forbes

сегодня 11:23 Общество 0 Коммент.

Куда поедут россияне в ближайшие длинные выходные

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Рыжеволосую девушку-подростка нашли в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Каким специалистам в Новосибирске проще найти работу без опыта

сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

Видео: в Новосибирске убирают несуществующий снег

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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