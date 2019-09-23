Сибирячка вошла в рейтинг самых богатых женщин Forbes

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Сибирячка вошла в рейтинг самых богатых женщин ForbesРубрика: общество
25.10.2019 11:23
фото «Иркутской нефтяной компании»
Журнал Forbes составил рейтинг 25 самых богатых женщин России; Марина Седых в этом году заняла в нём 12-е место.
Генеральный директор «Иркутской нефтяной компании» Марина Седых заняла 12-е место в рейтинге «25 богатейших женщин России 2019» по версии издания Forbes. Журнал оценил её состояние в 320 миллионов долларов.
В 2018 году компания сибирячки добыла девять миллионов тонн нефти и газового конденсата.
Примечательно, что Марина увлекается классической фантастикой, психологическими детективами и музыкальными сочинениями Л. Э. Уэббера и А. Рыбникова. Разбирается в творчестве импрессионистов и сюрреалистов.
На первом месте топа оказалась президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием 1,2 миллиарда долларов. Второе место досталось директору интернет-магазина одежды Wildberries Татьяне Бакальчук с 1 миллиардом долларов. Замыкает список Forbes знаменитая теннисистка Мария Шарапова с 180 миллионами долларов.
Напомним, 11 октября два сибирских города вошли в список Forbes.
Никита Минин
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