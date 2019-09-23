Скромнее надо быть: Новосибирск попал в рейтинг «хвастливых» городов

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Скромнее надо быть: Новосибирск попал в рейтинг «хвастливых» городовРубрика: общество
25.10.2019 16:59
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Жители Новосибирска не умеют хвалиться успехами; рассказать о себе «с любовью» могут только представители юга России.
В Новосибирске живут скромные и сдержанные люди, об этом свидетельствует исследование агентства ZoomMarket.
Специалисты решили выяснить, в каком уголке нашей страны люди много говорят о себе и своих достижениях. В 25 городах РФ жителей спрашивали, приятно ли им рассказывать о себе, своих успехах и заслугах даже малознакомым людям.
На вопросы согласились ответить три тысячи человек. В итоге самыми решительными и разговорчивыми оказались жители Сочи, Челябинска и Краснодара.
Также в первую десятку рейтинга «хвастливых» городов попали Махачкала, Казань, Саратов, Ростов-на-Дону, Иваново, Москва и Самара.
Жители городов Сибири оказались более сдержанными. Новосибирск занял в рейтинге предпоследнее 24-е место. Скромнее оказался только Омск – он на последней строчке, Красноярск же занял 19-ю позицию.
Несмотря на результаты опроса, только 1 % респондентов признали себя хвастливыми.
Чаще всего, по итогам опроса, люди хвастают материальным положением, покупками, социальным статусом или знакомством с известными, влиятельными людьми.
Напомним, в октябре журнал Forbes включил в рейтинг 25 самых богатых женщин России уроженку Новосибирска.
Алёна Коврова
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