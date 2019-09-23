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Скромнее надо быть: Новосибирск попал в рейтинг «хвастливых» городов

Рубрика: общество

25.10.2019 16:59

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Жители Новосибирска не умеют хвалиться успехами; рассказать о себе «с любовью» могут только представители юга России.

В Новосибирске живут скромные и сдержанные люди, об этом свидетельствует исследование агентства ZoomMarket.

Специалисты решили выяснить, в каком уголке нашей страны люди много говорят о себе и своих достижениях. В 25 городах РФ жителей спрашивали, приятно ли им рассказывать о себе, своих успехах и заслугах даже малознакомым людям.

На вопросы согласились ответить три тысячи человек. В итоге самыми решительными и разговорчивыми оказались жители Сочи, Челябинска и Краснодара.

Также в первую десятку рейтинга «хвастливых» городов попали Махачкала, Казань, Саратов, Ростов-на-Дону, Иваново, Москва и Самара.

Жители городов Сибири оказались более сдержанными. Новосибирск занял в рейтинге предпоследнее 24-е место. Скромнее оказался только Омск – он на последней строчке, Красноярск же занял 19-ю позицию.

Несмотря на результаты опроса, только 1 % респондентов признали себя хвастливыми.

Чаще всего, по итогам опроса, люди хвастают материальным положением, покупками, социальным статусом или знакомством с известными, влиятельными людьми.

Напомним, в октябре журнал Forbes включил в рейтинг 25 самых богатых женщин России уроженку Новосибирска.

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область рейтинг

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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