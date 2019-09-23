Следователи отрабатывают три версии исчезновения бердского подростка

фото поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Идёт четвёртый день поисков Евгения Шуршилина; волонтёры согласовывают действия с правоохранителями.

В Бердске продолжаются поиски 14-летнего Жени Шуршилина, о местонахождении которого ничего не известно с 22 октября.

«Работа по сбору информации и анализу ведётся большая. На данный момент у нас отсутствуют достоверные свидетельства о том, куда мог передвигаться наш подросток. Мы отрабатываем несколько версий, их сейчас три. Приоритетную из них или другие подробности мы пока высказать не можем и не будем, поскольку вопрос касается личности несовершеннолетнего», – рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских во время интервью с изданием «Свидетель».

Ранее правоохранители уже высказывали предположение, что подросток мог покинуть Бердск. Также в четверг, 24 октября, следователи в связи с исчезновением мальчика возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, 24 октября отец пропавшего Жени Шуршилина обратился к мальчику через интернет.