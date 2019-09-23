Сотню посетителей эвакуировали из горящего ресторана в Новосибирске

фото из группы "Нетипичный Новосибирск" в социальной сети "ВКокнтакте"

“Горячий цех” дал жару в пятничный вечер; из ресторана пришлось вывести сотню посетителей.

В пятницу вечером на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в ресторане “Горячий цех” на Ленина, 6.

Как удалось выяснить Сиб.фм, горела вытяжка, в которую, скорее всего попали искры с кухни. На улицу экстренно пришлось вывести сотню посетителей заведения.

Как сообщили в МЧС, обошлось без жертв, возгорание потушили в считанные минуты. Источник в ведомстве также добавил, что заведение теперь, скорее всего, ждёт внеплановая проверка.

Напомним, 18 августа в Новосибирске загорелся один из самых дорогих ресторанов Puppen Haus.