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Сотню посетителей эвакуировали из горящего ресторана в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

25.10.2019 23:48

фото из группы "Нетипичный Новосибирск" в социальной сети "ВКокнтакте"

“Горячий цех” дал жару в пятничный вечер; из ресторана пришлось вывести сотню посетителей. 

В пятницу вечером на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в ресторане “Горячий цех” на Ленина, 6. 

Как удалось выяснить Сиб.фм, горела вытяжка, в которую, скорее всего попали искры с кухни. На улицу экстренно пришлось вывести сотню посетителей заведения. 

Как сообщили в МЧС, обошлось без жертв, возгорание потушили в считанные минуты. Источник в ведомстве также добавил, что заведение теперь, скорее всего, ждёт внеплановая проверка. 

Напомним, 18 августа в Новосибирске загорелся один из самых дорогих ресторанов Puppen Haus. 

Татьяна Картавых

Теги: эвакуация пожары рестораны Новосибирская область

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Новосибирские власти взяли на особый контроль долгострой в «Новомарусино»

вчера 19:11 Общество 0 Коммент.

Чиновника мэрии Новосибирска арестовали на два месяца

вчера 18:36 Политика 0 Коммент.

До конца года достроят десять детсадов в Новосибирске

вчера 18:16 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых страшных ДТП за минувшую неделю

вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

Два первых мотоотсека Новосибирского авиазавода отправлены в Казань

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Малолитражки на пути бульдозеров: новосибирцы пытаются остановить добычу песка под окнами домов

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушке из Новосибирска

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Нищий пенсионер угрожал стать смертником и подорвать суд в Новосибирске

вчера 16:52 Общество 0 Коммент.

В заксобрание региона правительство Новосибирской области внесло проект бюджета на 2020 год

вчера 16:16 Общество 0 Коммент.

«Юбилейные» объекты открылись в Искитиме в рамках нацпроектов

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

Экстренное предупреждение МЧС: шквалистый ветер и гололёд

вчера 15:36 Общество 0 Коммент.

«Они решили совершить дерзкий побег»: в Новосибирске найденным щенкам нужен хозяин

вчера 15:29 Общество 0 Коммент.

На форуме OpenBio в Новосибирской области обсуждают биологию старения и антивозрастную медицину

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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