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Топ-5 горнолыжных курортов Сибири

Рубрика: общество

25.10.2019 05:05

Фото с сайта skipedia.ru

До наступления ходов и открытия сезона зимних видов спорта осталось две-три недели; Сиб.фм узнал, какие горнолыжные курорты можно посетить рядом с Новосибирском.

Когда речь заходит о горных лыжах сразу же вспоминаются Альпы, Домбай, Уральские горы. Но оказывается и в Сибири есть знаменитые курорты, где можно заняться этим видом спорта.

5. Танай. Кемеровская область

Горнолыжный комплекс «Танай» расположен на берегу одноименно озера на границе Кемеровской и Новосибирской областей. Расстояние от Новосибирск – 155 километров. Добраться можно на автобусах, проходящих через село Журавлёво. Время в пути 2,5 часа.

Горнолыжная трасса здесь не очень сложная. На ней комфортно будут себя чувствовать новички. Не случайно «Танай» выбирают родители с детьми. Как правило, сезон открывается в начале декабря и продолжается до середины марта. Температура воздуха редко опускается ниже -10 градусов.

Для посетителей здесь готовят десять трасс, суммарная длина которых – 10 километров. Две трассы для новичков, три – синие для более опытных горнолыжников, четыре красные для бывалых и чёрная – для опытных экстрималов. Для спортсменов здесь работает 7 подъемников.

Кроме горных лыж, здесь работают зоопарк, парк дикой природы, горный источник с купелью, развлекательный комплекс, каток, тренажёрный зал, ночной клуб, SPA и бильярд.

Для отдыхающих на курорте имеется гостиница из 20 коттеджей. Стоимость номеров начинается от 2200 рублей. Однако, если вы хотите сэкономить, то всегда можете найти ночлег у жителей близлежащей деревни Журавлёво.

Если у вас нет своего снаряжения, то вы его сможете арендовать. Абонемент на комплект стоит от 500 рублей. Взять лыжи, ботинки или комбинезоны можно при наличии документов, удостоверяющих личность: паспорт, военный билет, водительское удостоверение.

4. Манжерок. Алтайский край

Курорт «Манжерок»расположен в Республике Алтай в 475 километрах от Новосибирска. Добраться можно самолётом до Горно-Алтайска. Время в пути 1,5 часа, стоимость авиабилета от 3250 рублей. Далее на такси. Также из Новосибирска можно доехать автобусом до села Манжеорок. Время в пути – 8,5 часов. Стоимость проезда около 2000 рублей.

Пока здесь действует всего две трассы. Однако можно покататься на лыжах, тюбах, коньках. Одновременно в гостинице могут разместиться 221 человек. Стоимость номера начинается от 900 рублей. Стоимость питания от 1250 рублей в сутки включает в себя завтрак, обед и ужин.

Здесь также можно арендовать снаряжение. Кроме того, можно посетить различные экскурсии.

3. Приисковый. Республика Хакасия

Горнолыжный комплекс «Приисковый» расположен Республике Хакасия, в 330 километрах от Абакана. Расстояние от Новосибирска – 750 километров. Удобнее всего добираться на автомобиле. Время в пути их Новосибирска 11-12 часов.

Протяжённость трасс около 1,5 километров. Перепад высот – 400 метров. Рельеф несложный. Снег лежит с октября до июня. Кроме катания на лыжах можно арендовать снегоход.

Проживать можно в пансионате «Больничка-резорт», гостиницах «Крепость», «Golden Rocks» и «Муравейник». Стоимость проживания 900 рублей за человека. Некоторые местные жители предлагают остановиться у них в доме.

Инфраструктура у комплекса не развита. Там нет ресторанов и кафе, супермаркетов, магазинов со снаряжением. Нет в «Приисковом» и развлекательных клубов для любителей ночной жизни. В самом же посёлке есть несколько магазинов, кафе, аптека.

2. Благодать. Алтайский край

Горнолыжный курорт «Благодать» расположен в Белокурихе Алтайского края. Расстояние от Новосибирска – 420 километров. Добраться можно на автомобиле или автобусе. Время в пути – 5 часов. Стоимость проезда – от 1200 рублей.

Кататься можно на пяти склонах, которые годятся как для новичков, так и для профессионалов. На территории комплекса находятся отель и ресторан «Благодать», кафе, пункты проката снаряжения, школа горнолыжного спорта.

Стоимость проживания в отеле от 2000 рублей. Стоимость обедов – 450 рублей. Здесь можно арендовать снаряжение, а также получить уроки от опытных инструкторов.

Кроме катания, также доступен ряд развлечений. В оздоровительном зале отеля «Благодать» находится массажный кабинет, сауна, кедровая фито-бочка. В Белокурихе можно также провести свободное время при помощи экскурсий, например, посетить канатно-кресельную дорогу на гору Церковка с её уникальным наскальным парком, или приобрести обзорную экскурсию по городу Белокуриха с посещением основных достопримечательностей. В самом городе имеются водолечебница, боулинг, ночной клуб.

1.Шерегеш. Кемеровская область

Горнолыжный курорт Шерегеш является меккой для спортсменов не только из Сибири, но и других регионов России. Он расположен в 560 километрах от Новосибирска. Время в пути 7 часов. Сезон открывается в начале ноября.

В Шерегеше шесть основных трасс, протяжённостью 700-3000 метров. Отдых в Шерегеше будет комфортным, поскольку здесь есть всё необходимое: магазины, пункты проката снаряжения, школа по обучению.

Цены в горнолыжном комплексе Шерегеш зависят от многих факторов. В первую очередь стоит учитывать выбранную услугу, трассу, время катания и возраст райдера. Абонементы на некоторых дорогах будут бесплатными для детей, которым не исполнилось определенное количество лет, что также зависит от оператора. Независимо от выбранной трассы стоимость отдыха в Шерегеше не будет слишком высокой и благодаря его великолепию полностью окупится.

В Шерегеше расположено несколько гостиниц. Стоимость проживания начинается от 2000 рублей в сутки. С питанием также проблем возникнуть не должно. На курорте действуют множество разнообразных кафе.

Напомним, 24 октября Сиб.фм рассказал о самых кассовых российских фильмах. 

 

Анатолий Якимов

Теги: отдых спорт рейтинги топ-5

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