У мэра Новосибирска выросла зарплата

Фото с сайта мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет получать на 2 тысячи рублей больше; зарплаты также вырастут и в Горсовете.

У мэра Новосибирска Анатолия Локтя выросла зарплата. Об этом градоначальник рассказал на еженедельной встрече с журналистами. Также доходы увеличились у председателя городского совета депутатов Дмитрия Асанцева.

Мэр Анатолий Локоть будет получать на 2 тысячи рублей больше – 38,7 тысячи вместо 36,7 тысячи. Аналогичное повышение ожидается и у Дмитрия Асанцева. У некоторых сотрудников Горсовета также вырастет ставка, однако значительно меньше – в среднем на 100 рублей.

Как ранее сообщал Сиб.фм, по итогам 2018 года доходы главы города составили 3,3 миллиона рублей.

Повышение зарплат госслужащих и муниципальных чиновников произошло после долгого перерыва. Среди тех, кто получает надбавку, не только сотрудники на местах, но и высшее руководство страны – президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. С 1 октября текущего года зарплата руководства страны повысилась на 4,3 % согласно указу президента.

Напомним, самым богатым мэром в Сибири стал глава Томска Иван Кляйн.