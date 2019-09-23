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У мэра Новосибирска выросла зарплата

Рубрика: политика, общество

25.10.2019 13:31

Фото с сайта мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет получать на 2 тысячи рублей больше; зарплаты также вырастут и в Горсовете.

У мэра Новосибирска Анатолия Локтя выросла зарплата. Об этом градоначальник рассказал на еженедельной встрече с журналистами. Также доходы увеличились у председателя городского совета депутатов Дмитрия Асанцева.

Мэр Анатолий Локоть будет получать на 2 тысячи рублей больше – 38,7 тысячи вместо 36,7 тысячи. Аналогичное повышение ожидается и у Дмитрия Асанцева. У некоторых сотрудников Горсовета также вырастет ставка, однако значительно меньше – в среднем на 100 рублей.

Как ранее сообщал Сиб.фм, по итогам 2018 года доходы главы города составили 3,3 миллиона рублей.

Повышение зарплат госслужащих и муниципальных чиновников произошло после долгого перерыва. Среди тех, кто получает надбавку, не только сотрудники на местах, но и высшее руководство страны – президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. С 1 октября текущего года зарплата руководства страны повысилась на 4,3 % согласно указу президента.

Напомним, самым богатым мэром в Сибири стал глава Томска Иван Кляйн.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область мэр

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сегодня 12:27 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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