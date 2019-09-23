У мэра Новосибирска выросла зарплата

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У мэра Новосибирска выросла зарплатаРубрика: политика, общество
25.10.2019 13:31
Фото с сайта мэрии Новосибирска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет получать на 2 тысячи рублей больше; зарплаты также вырастут и в Горсовете.
У мэра Новосибирска Анатолия Локтя выросла зарплата. Об этом градоначальник рассказал на еженедельной встрече с журналистами. Также доходы увеличились у председателя городского совета депутатов Дмитрия Асанцева.
Мэр Анатолий Локоть будет получать на 2 тысячи рублей больше – 38,7 тысячи вместо 36,7 тысячи. Аналогичное повышение ожидается и у Дмитрия Асанцева. У некоторых сотрудников Горсовета также вырастет ставка, однако значительно меньше – в среднем на 100 рублей.
Как ранее сообщал Сиб.фм, по итогам 2018 года доходы главы города составили 3,3 миллиона рублей.
Повышение зарплат госслужащих и муниципальных чиновников произошло после долгого перерыва. Среди тех, кто получает надбавку, не только сотрудники на местах, но и высшее руководство страны – президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. С 1 октября текущего года зарплата руководства страны повысилась на 4,3 % согласно указу президента.
Напомним, самым богатым мэром в Сибири стал глава Томска Иван Кляйн.
Эмиль Фукс
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