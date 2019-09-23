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Унылая пора: специалисты рассказали, как новосибирцам пережить осеннюю хандру

Рубрика: общество

25.10.2019 14:30

Фото из архива Сиб.фм

Глубокая осень с моросящим дождём и слякотью в Новосибирске вытеснила красно-золотые пейзажи, настроение горожан тоже сменилось с «айда гулять» на «несите больше пледов»; рассказываем, как победить октябрьскую хандру. 

«Ну и погодка сегодня», «лучше бы уж снег», «еле проснулся», «кофе уже не берёт» – главные темы во всех утренних лифтах Новосибирска. И немудрено. Уже почти неделю горожане наблюдают мокрый асфальт, низкие серые облака и последние цепляющиеся за ветки деревьев листья. Отсюда и традиционная для этого времени года хандра вперемешку с насморком и недосыпом. Уход от реальности в интернет тоже не спасает. В пику администраторам городских пабликов, штампующих позитивные картинки с пожеланиями отличного дня, посетители уныло комментируют – «очередной день тупняка», «погода так себе», «хочется тепла» и «голова раскалывается». 

Для новосибирцев у Сиб.фм есть две новости – хорошая и плохая. С последней и начнём: ещё как минимум 3-4 дня серое небо продолжит давить, испытывая при этом  прохладной сыростью.

По данным сайта Gismeteo, вплоть до следующей субботы – никакого солнца при плюсовых, в общем-то, температурах. Синоптики говорят, что для октября это нормальное явление и что «бывает и хуже». Под «хуже» подразумеваются регионы, где количество солнечных дней меньше, чем в Новосибирской области. 

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новосибирске 2077 солнечных часов в году. При этом дней без солнца – 67. Это в среднем два месяца. 

Хорошая новость связана с тем, что с осенней хандрой в принципе можно бороться. И не только с помощью глинтвейна. Хотя это вполне себе рабочий вариант. 

Психолог Анна Оверченко, однако, советует идти более здоровым путём. 

Первое правило – не поддаваться всеобщему унынию, даже если очень хочется. Потому что иногда настроение формируется не из-за объективных обстоятельств, а под воздействием всеобщего «нудежа». Проще говоря, если с утра в лифте двое человек пожаловались на «прескверную пятницу», вы, скорее всего, тоже начнёте переживать из-за непогоды. Чтобы не поймать такую «волну», попробуйте вслух либо мысленно возразить – зато в такую погоду можно с чистой совестью смотреть кино под пледом. 

Второе – окружите себя яркими вещами. Когда на улице грязь и слякоть, велик соблазн погрузиться с головы до пят во всё серо-чёрное. Это практично, но не полезно для настроения. Гораздо лучше выбрать ярко-жёлтый свитер и положить рядом с рабочим компьютером цветной блокнот. Цветотерапия – наше всё. 

Третий совет – больше двигаться. В классическом варианте рекомендация звучит как «проводите больше времени на свежем воздухе». Но с учётом того, что воздух может быть излишне свеж и мокр, свою активность можно перенести в спортзал. Плавание, аэробика, бокс либо танцы – тоже прекрасные антидепрессанты. 

Четвёртое – планируйте и мечтайте. По мнению психологов, кратковременный уход от существующей реальности в ту, где вам приятно и комфортно, полезен. Так что если из-за пейзажа за окном накрывает тоска, нужно немедленно помечать о предстоящем отпуске. Как вариант – начать планировать новогодние каникулы. Буквально три минуты «сёрфинга» по сайтам лыжных курортов или поиск в сети нового купальника к пляжному сезону бодрят не хуже кофе. 

Пятое. Кстати, про кофе. Вместо этого напитка всем хандрящим рекомендуют налегать на натурпродукты. Лимон, шиповник, ягоды клюквы. Они повышают иммунитет, который в свою очередь помогает сопротивляться общему унынию и подступающему насморку. 

По отдельности или в комплексе эти меры должны сработать – по крайней мере, в случаях, когда речь идёт о кратковременных настроенческих провалах.

Если же угнетённое состояние сопровождает человека довольно долго и не проходит даже с появлением солнца в небе, чай с лимоном уже не поможет. Придётся идти к врачу.

Тем более что в Новосибирске существует специально оборудованная световая комната для лечения депрессии. Она работает в НИИ физиологии и фундаментальной медицины. По словам медиков, 35-40 минут в этой комнате хватает для победы даже над тяжёлой формой депрессии. 

Во время сеанса на пациента действует степень освещённости в 2500 люксов, которые подавляют выработку гормона сна – мелатонина.

Напомним, 19 сентября Сиб.фм рассказал о самых эффективных способах борьбы с простудой. 

 

Мария Машанова

Теги: погода Новосибирская область психолог депрессия

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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