Сильный ветер со снегопадом обрушился на Новосибирск

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Сильный ветер со снегопадом обрушился на НовосибирскРубрика: общество
25.10.2019 12:30
Фото Сиб.фм
Сильный шквалистый ветер и снегопад застали новосибирцев врасплох; погода затрудняет передвижение прохожих и автомобилей.
Новосибирцы попали под шквал ветра и снега в центре города. Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм. Прохожие жалуются на плохую видимость и снег. Новосибирцы сетуют на то, что погода кардинально изменилась слишком резко, что не позволило среагировать.
«Чуть ли не закрываю ребёнка в коляске своим телом. Вообще внезапно всё началось – ещё минуту назад буквально ничего такого не предвещало», – рассказала прохожая.
Несмотря на сообщения ГУ МЧС Новосибирской области и мэрии города, для горожан такие перепады погоды остаются неожиданностью. Накануне вечером пресс-служба МЧС предупредила сибиряков об ожидающихся порывах ветра до 23 метров в секунду. Также мэрия Новосибирска предупредила жителей о надвигающемся ветре скоростью 19 метров в секунду.
Напомним, сегодня в Новосибирске коммунальные службы убирали несуществующий снег.
Эмиль Фукс
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