Сильный ветер со снегопадом обрушился на Новосибирск

Фото Сиб.фм

Сильный шквалистый ветер и снегопад застали новосибирцев врасплох; погода затрудняет передвижение прохожих и автомобилей.

Новосибирцы попали под шквал ветра и снега в центре города. Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм. Прохожие жалуются на плохую видимость и снег. Новосибирцы сетуют на то, что погода кардинально изменилась слишком резко, что не позволило среагировать.

«Чуть ли не закрываю ребёнка в коляске своим телом. Вообще внезапно всё началось – ещё минуту назад буквально ничего такого не предвещало», – рассказала прохожая.

Несмотря на сообщения ГУ МЧС Новосибирской области и мэрии города, для горожан такие перепады погоды остаются неожиданностью. Накануне вечером пресс-служба МЧС предупредила сибиряков об ожидающихся порывах ветра до 23 метров в секунду. Также мэрия Новосибирска предупредила жителей о надвигающемся ветре скоростью 19 метров в секунду.

Напомним, сегодня в Новосибирске коммунальные службы убирали несуществующий снег.