В МЧС назвали лучший город Новосибирской области

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Эксперты определили лучшее муниципальное образование региона; в конкурсе приняли участие три городских округа, 13 муниципальных районов, шесть городских и сельских поселений.

Бердск победил в конкурсе и стал лучшим городским округом Новосибирской области. Информация появилась на официальном сайте МЧС по региону.

«Комиссия, в состав которой вошли специалисты в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, внимательно изучила и оценила представленные муниципальными образованиями на конкурс документы», – сообщили в ведомстве.

Второе место занял Иркутск, а замыкает тройку лидеров рабочий посёлок Кольцово.

Напомним, 23 октября мэр Бердска раскритиковал коммунальщиков.