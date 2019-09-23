В Новосибирске воссоздали легендарный сад «Альгамбра»

Фотографии предоставлены компанией «Сибирь Девелопмент»

Крупный застройщик подарил Новосибирску новый сквер; на площади Кондратюка высадили больше сотни деревьев и кустарников

В Центральном районе Новосибирска появился новый зелёный уголок. На пересечении улиц Фрунзе и Нарымской состоялось торжественное открытие сквера с пушистыми елями.

Празднику не помешала даже холодная погода – в пятницу, 18 октября, Новосибирск накрыло настоящим первым снегом. Символическую красную ленточку перерезали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель Совета директоров СК «Сибирь Девелопмент» Дмитрий Хмельницкий.

Площадь сквера – более двух тысяч квадратных метров. Сквер «Альгамбра» – проект компании «Сибирь Девелопмент – расположился рядом с жилым комплексом премиум-класса Prime House. В сквере уже высажено 90 деревьев и более 20 видов различных кустарников. Часть зелёной зоны занимает площадка для воркаута, по периметру расположены интерактивные стенды с QR-кодами, с помощью которых можно получить дополнительную информацию о знаменитых людях или событиях, связанных со сквером «Альгамбра» и площадью Кондратюка.

Сердце проекта – установленное в центре сквера металлическое дерево.

«Сквер задуман как историческое пространство. Дерево с разделённым надвое стволом и переплетёнными в кроне ветвями символизирует единство и борьбу прошлого и настоящего, настоящего и будущего, которые разделены, но и тесно связаны друг с другом. Дерево весеннее, оно пока без листьев и без плодов, и этим олицетворяет надежду на расцвет и обновление», – рассказала маркетолог ООО «Сибирь Девелопмент» Мария Дубиковская.

Арт-объект демонстрирует не только связь времён. Похожие деревья растут в испанском саду Альгамбра, в честь которого в 1906 году был назван сад в Ново-Николаевске.

В начале XX века «Альгамбра» была настоящим центром культурного притяжения для всех жителей Ново-Николаевска. Выступления популярных музыкантов и известных артистов, городские гуляния, всеобщие празднования, первые киносеансы – всё это проходило здесь. После 30-х годов прошлого столетия сад начал постепенно угасать, а затем и вовсе исчез с карты Новосибирска.

В 2019 году сквер был воссоздан благодаря совместным усилиям компании «Сибирь Девелопмент» и мэрии города. Его концепцию разработал новосибирский архитектор Алексей Карнаухов (а концепцию ЖК Prime House предложил бывший главный архитектор Новосибирска Владимир Фефелов).

«Сквер – серьёзный проект, который непросто рождался, но стал хорошим примером участия бизнеса в благоустройстве города. Мы долго обсуждали, как он впишется в облик города и насколько будет востребован новосибирцами. Надеюсь, что весной горожане ощутят всю красоту и прелесть этого зелёного уголка», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Создатели сквера предполагают, что он станет не просто местом для приятных прогулок, но и «интеллектуальным пространством», где, возможно, будут выступать поэты и актёры.

«Компания "Сибирь Девелопмент" совместно с мэрией города реализовала сложнейший проект. Около 10 лет здесь существовал заброшенный парк, огороженный забором. Надеюсь, новый сквер "Альгамбра" станет достойным украшением города и понравится всем новосибирцам. Наша компания чувствует свою социальную ответственность и готова дальше участвовать в благоустройстве города», – подчеркнул председатель совета директоров СК «Сибирь Девелопмент» Дмитрий Хмельницкий.

Как рассказывают представители компании «Сибирь Девелопмент», воссоздание легендарного сквера станет началом совместной работы мэрии и застройщика в благоустройстве города. В ближайших планах – проект обустройства поймы реки Ельцовки за «Ройял Парком». Этот участок поднимут до уровня Красного проспекта, построят там коллектор, школу и создадут большой городской парк. Новосибирску подарят еще одну зелёную зону.