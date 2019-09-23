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В Новосибирской области пенсионерку убили за 300 рублей

Рубрика: проиcшествия

25.10.2019 15:48

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Мужчина пытался взять деньги в долг, но получил отказ; в ближайшее время его будут судить за убийство.

Об утверждении обвинительного заключения в отношении 45-летнего жителя посёлка Новая Курья сообщили в прокуратуре Карасукского района Новосибирской области.

По версии следствия, 9 августа подвыпивший мужчина зашел к 80-летней соседке и попросил у неё в долг 300 рублей. Женщина давать ему деньги не захотела. 

Разозлившийся непрошеный гость набросился на пенсионерку с ножом. Судмедэксперты позже насчитали четыре колотых раны на шее старушки. Один из ударов стал смертельным – из-за повреждения сонной артерии женщина скончалась на месте от кровопотери. 

В ближайшее время дело «озверевшего» соседа рассмотрит суд. 

Напомним, 2 октября завершилось расследование дела о заказном убийстве в Новосибирске. 

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область убийство суд

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сегодня 14:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Известный по скандалу с автоинспектором помощник прокурора Савицкий стал адвокатом в Новосибирске

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Атаку на колонну военной техники отразил спецназ под Новосибирском

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:31 Политика 0 Коммент.

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сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:27 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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