В Новосибирской области пенсионерку убили за 300 рублей

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Мужчина пытался взять деньги в долг, но получил отказ; в ближайшее время его будут судить за убийство.

Об утверждении обвинительного заключения в отношении 45-летнего жителя посёлка Новая Курья сообщили в прокуратуре Карасукского района Новосибирской области.

По версии следствия, 9 августа подвыпивший мужчина зашел к 80-летней соседке и попросил у неё в долг 300 рублей. Женщина давать ему деньги не захотела.

Разозлившийся непрошеный гость набросился на пенсионерку с ножом. Судмедэксперты позже насчитали четыре колотых раны на шее старушки. Один из ударов стал смертельным – из-за повреждения сонной артерии женщина скончалась на месте от кровопотери.

В ближайшее время дело «озверевшего» соседа рассмотрит суд.



Напомним, 2 октября завершилось расследование дела о заказном убийстве в Новосибирске.