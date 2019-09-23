В Новосибирской области пенсионерку убили за 300 рублей

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В Новосибирской области пенсионерку убили за 300 рублейРубрика: проиcшествия
25.10.2019 15:48
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Мужчина пытался взять деньги в долг, но получил отказ; в ближайшее время его будут судить за убийство.
Об утверждении обвинительного заключения в отношении 45-летнего жителя посёлка Новая Курья сообщили в прокуратуре Карасукского района Новосибирской области.
По версии следствия, 9 августа подвыпивший мужчина зашел к 80-летней соседке и попросил у неё в долг 300 рублей. Женщина давать ему деньги не захотела.
Разозлившийся непрошеный гость набросился на пенсионерку с ножом. Судмедэксперты позже насчитали четыре колотых раны на шее старушки. Один из ударов стал смертельным – из-за повреждения сонной артерии женщина скончалась на месте от кровопотери.
В ближайшее время дело «озверевшего» соседа рассмотрит суд.
Напомним, 2 октября завершилось расследование дела о заказном убийстве в Новосибирске.
Алёна Коврова
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