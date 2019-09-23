В Новосибирском зоопарке у дикдиков родился первенец

Лента новостейПредложить новость
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
В Новосибирском зоопарке у дикдиков родился первенецРубрика: общество
25.10.2019 09:42
фото Е. Черненко/Новосибирский зоопарк
Произошло пополнение в семье маленьких африканских антилоп; новорожденный дикдик весит всего 600 грамм.
У прибывших в июле этого года в Новосибирск дикдиков родился малыш. Радостная новость появилась на официальной странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
«Это первый детеныш дикдиков, рождённый в Новосибирском зоопарке. Дикдики – очень маленькие антилопы, рост взрослых особей не превышает 35 сантиметров, длина тела – 45-70 сантиметров. Новорождённый дикдик весит всего 600 граммов. Но, несмотря на крошечные размеры, детёныш вскоре после рождения встает на ноги и уже может следовать за мамой», – сообщают сотрудники Новосибирского зоопарка.
Напомним, 23 октября стало известно, что Новосибирский зоопарк примет креативные поделки из тыквы.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное