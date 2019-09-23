В Новосибирском зоопарке у дикдиков родился первенец

фото Е. Черненко/Новосибирский зоопарк

Произошло пополнение в семье маленьких африканских антилоп; новорожденный дикдик весит всего 600 грамм.

У прибывших в июле этого года в Новосибирск дикдиков родился малыш. Радостная новость появилась на официальной странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

«Это первый детеныш дикдиков, рождённый в Новосибирском зоопарке. Дикдики – очень маленькие антилопы, рост взрослых особей не превышает 35 сантиметров, длина тела – 45-70 сантиметров. Новорождённый дикдик весит всего 600 граммов. Но, несмотря на крошечные размеры, детёныш вскоре после рождения встает на ноги и уже может следовать за мамой», – сообщают сотрудники Новосибирского зоопарка.

Напомним, 23 октября стало известно, что Новосибирский зоопарк примет креативные поделки из тыквы.