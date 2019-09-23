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В Новосибирском зоопарке у дикдиков родился первенец

Рубрика: общество

25.10.2019 09:42

фото Е. Черненко/Новосибирский зоопарк

Произошло пополнение в семье маленьких африканских антилоп; новорожденный дикдик весит всего 600 грамм.

У прибывших в июле этого года в Новосибирск дикдиков родился малыш. Радостная новость появилась на официальной странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

«Это первый детеныш дикдиков, рождённый в Новосибирском зоопарке. Дикдики – очень маленькие антилопы, рост взрослых особей не превышает 35 сантиметров, длина тела – 45-70 сантиметров. Новорождённый дикдик весит всего 600 граммов. Но, несмотря на крошечные размеры, детёныш вскоре после рождения встает на ноги и уже может следовать за мамой», – сообщают сотрудники Новосибирского зоопарка.

Напомним, 23 октября стало известно, что Новосибирский зоопарк примет креативные поделки из тыквы.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область животные Новосибирский зоопарк

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Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Пьяный омич водил машину с «удостоверением» Путина

сегодня 09:17 Общество 0 Коммент.

«Паровозик» затруднил движение в центре Новосибирска

сегодня 08:46 Хроника 0 Коммент.

Переломаны рёбра: молодого новосибирца госпитализировали после ДТП

сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

Как со смартфоном сохранить зрение

сегодня 07:42 Общество 0 Коммент.

В регионах Сибири продолжают строить объекты здравоохранения

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: мокрый снег и гололёд

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как найти вторую половинку

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 25 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

В России повысят минимальный размер оплаты труда

вчера 22:19 Экономика 0 Коммент.

Видео: цирковой медведь напал на дрессировщика

вчера 21:42 Общество 0 Коммент.

Пропавшего в Бердске подростка больше активно не ищут

вчера 21:15 Общество 0 Коммент.

Найдены двое пропавших подростков в Новосибирске

вчера 19:59 Общество 0 Коммент.

Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске

вчера 19:40 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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