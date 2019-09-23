В заксобрание региона правительство Новосибирской области внесло проект бюджета на 2020 год

Фото правительства Новосибирской области

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 25 октября внесло на рассмотрение депутатов Законодательного собрания проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; ранее документ был отправлен в Министерство финансов России.

Проект регионального бюджета на 2020 год внесён на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. Работа над главным финансовым документом на трёхлетний период проводится в плановом порядке. Для подготовки заключения он был направлен в Министерство финансов России. В понедельник, 21 октября, на заседании правительства Новосибирской области проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» получил одобрение.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, подводя итоги первого этапа работы над бюджетом, отметил, что необходимо сохранить положительную динамику роста собственных доходов.

«Весь следующий год, да и вся трехлетка 2020-2022 годы, – у нас должны пройти под лозунгом ещё большего пополнения доходной базы нашего бюджета», – подчеркнул глава региона.

Внесение проекта основного финансового документа на рассмотрение в региональный парламент и дальнейшая подготовка к проведению публичных слушаний по проекту закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» стало следующими этапами работы на предстоящий трёхлетний период. После того как областной бюджет на 2020 год обсудят на публичных слушаниях, он будет рассмотрен на заседаниях комитетах Законодательного собрания Новосибирской области. Конечной точкой работы над документом станет вынесение на сессию регионального парламента, где после обсуждения депутаты должны принять проект закона в первом чтении.

Как отметил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, проект бюджета надёжно сбалансирован, состыкован с прогнозом и Стратегией социально-экономического развития региона.

Среди приоритетных задач в проекте бюджета на 2020 год названы: обеспечение населения жизненно важными социальными услугами, предоставление жителям мер социальной поддержки, государственная поддержка экономики в сферах сельского хозяйства, транспорта, инвестиционной активности, задачи управления дорожным комплексом, подготовки региона к отопительному сезону и другие направления. Кроме того, законопроект предусматривает повышение и индексацию заработной платы работников бюджетной сферы, а также индексацию социальных выплат. Финансы на эти цели заложены в проект.

На 2020 год в проект бюджета включено 37 региональных проектов, направленных на достижение национальных целей и задач. На их выполнение предусмотрено финансирование в объёме около 29 миллиардов рублей. Большинство проектов направлены на развитие человеческого капитала. На образование, здравоохранение, культуру, демографию предусмотрено выделение более 23 млрд рублей. На развитие комфортной городской среды планируется направить 5 млрд рублей.

Как подчеркнул Виталий Голубенко, бюджет должен быть направлен на понимание приоритетов и ценностей развития региона, повышение эффективности бюджетных расходов и соблюдение налоговой дисциплины со стороны граждан и предпринимательского сообщества региона.

По предварительным прогнозам, доходная часть областного бюджета 2020 года составит более 172,8 млрд рублей. При этом собственные доходы – более 10 млрд рублей. Расходные обязательства составят 177,5 млрд рублей. Дефицит – 4,6 млрд рублей, из которых 2,7 млрд – заёмные средства.

Напомним, 21 октября в правительстве Новосибирской области объявили об увеличении доходов работников бюджетной сферы.