Видео: в Новосибирске убирают несуществующий снег

видео из группы «Сообщество Академгородка» соцсети «ВКонтакте»

Накануне потепления в Новосибирске решили убрать снег с улиц; сибиряки отметили, что осадков выпало не так много, чтобы использовать спецтехнику.

В интернете появилось видео, на котором специальные снегоуборочные машины расчищают Морской проспект в Новосибирске. Ролик опубликовала группа «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях новосибирцы уже успели поиронизировать над стараниями рабочих убрать несуществующий снег:

«Это репетиция!»;

«Решили заранее поработать, чтобы потом зимой отдохнуть».

Напомним, в эти выходные штормовой ветер накроет Новосибирск.