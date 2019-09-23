Видео: в Новосибирске убирают несуществующий снег

Лента новостейПредложить новость
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Видео: в Новосибирске убирают несуществующий снегРубрика: общество
25.10.2019 09:59
видео из группы «Сообщество Академгородка» соцсети «ВКонтакте»
Накануне потепления в Новосибирске решили убрать снег с улиц; сибиряки отметили, что осадков выпало не так много, чтобы использовать спецтехнику.
В интернете появилось видео, на котором специальные снегоуборочные машины расчищают Морской проспект в Новосибирске. Ролик опубликовала группа «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях новосибирцы уже успели поиронизировать над стараниями рабочих убрать несуществующий снег:
«Это репетиция!»;
«Решили заранее поработать, чтобы потом зимой отдохнуть».
Напомним, в эти выходные штормовой ветер накроет Новосибирск.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное