Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

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Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской областиРубрика: общество, проиcшествия
25.10.2019 20:11
скриншот и видео со страницы группы "Ревизорро Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
В сети появилось видео из Доволенского района; на трассе и рядом с ней замечена стая волков.
В Новосибирской области появились волки. Причём в тех районах, где их быть не может. В сети появилось видео из Доволенского района. Автомобилисты встретили стаю волков прямо на трассе. Один из зверей, не испугавшись автомобиля, какое-то время стоял перед машиной.
“Ничего себе! Вот это мы встретили стаю волков!”, — комментирует автор своё видео за кадром.
На видео запечатлена стая из, по меньшей мере, шести особей, которые не боятся людей, не стараются убежать в лес, а спокойно бегут вдоль дороги и даже проявляют интерес к остановившемуся автомобилю.
Как сообщили Сиб.фм специалисты управления по охране и восстановлению биологических ресурсов Новосибирской области, сообщения о встрече с волками поступают не только из Доволенского, но и из соседнего Краснозёрского районов. На этих территориях прежде волков не встречали. Эксперты не исключают, что звери добрались сюда с территорий соседних регионов, которые почти всё лето были объяты пожарами. На место встречи с хищниками уже отправились оперативные группы, которым предстоит оценить опасность появления хищников для местных жителей.
Напомним, в начале сентября жители Омской области встретили волка на ночной трассе.
Татьяна Картавых
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