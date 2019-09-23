Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

скриншот и видео со страницы группы "Ревизорро Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В сети появилось видео из Доволенского района; на трассе и рядом с ней замечена стая волков.

В Новосибирской области появились волки. Причём в тех районах, где их быть не может. В сети появилось видео из Доволенского района. Автомобилисты встретили стаю волков прямо на трассе. Один из зверей, не испугавшись автомобиля, какое-то время стоял перед машиной.

“Ничего себе! Вот это мы встретили стаю волков!”, — комментирует автор своё видео за кадром.

На видео запечатлена стая из, по меньшей мере, шести особей, которые не боятся людей, не стараются убежать в лес, а спокойно бегут вдоль дороги и даже проявляют интерес к остановившемуся автомобилю.

Как сообщили Сиб.фм специалисты управления по охране и восстановлению биологических ресурсов Новосибирской области, сообщения о встрече с волками поступают не только из Доволенского, но и из соседнего Краснозёрского районов. На этих территориях прежде волков не встречали. Эксперты не исключают, что звери добрались сюда с территорий соседних регионов, которые почти всё лето были объяты пожарами. На место встречи с хищниками уже отправились оперативные группы, которым предстоит оценить опасность появления хищников для местных жителей.

Напомним, в начале сентября жители Омской области встретили волка на ночной трассе.