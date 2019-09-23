Власти назвали стоимость и сроки завершения строительства перинатального центра в Новосибирске

Фото с сайта полномочного представителя президента России в СФО

Работы по реконструкции перинатального центра идут в соответствии с графиком; нареканий со стороны федерального правительства нет.

На совещании в Омске под председательством полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло речь шла о строительстве объектов здравоохранения в регионах СФО.

Один из объектов находится в Новосибирской области – это перинатальный центр, который начали строить ещё в 2013 году. Однако из-за отсутствия финансирования строительство было заморожено. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала директор финансово-экономического департамента Минздрава РФ Наталья Сибирякова, строительство перинатального центра должно завершиться в 2021 году, на это потребуется около 5 миллиардов рублей.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, подрядчики вышли на объект 29 мая. Сейчас здесь трудятся 124 человека. Уровень готовности составляет 16 %. Работы идут в соответствии с графиком.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что новые площади, новое оборудование позволят «разгрузить» ныне существующие отделения, работающие в стеснённых условиях в течение последних пяти лет, переформатировать работу всего больничного комплекса и сделать её более эффективной.

Напомним, в конце августа по поручению губернатора в Новосибирске открыли новое поликлиническое отделение в микрорайоне «Гвардейский».