Волейбольный «Локомотив» – «Енисей»: прямая трансляция и время начала матча

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Волейбольный «Локомотив» – «Енисей»: прямая трансляция и время начала матчаРубрика: общество, спорт
26.10.2019 08:01
Фото с сайка ВК "Локомотив"
«Локомотив» начнёт Чемпионат России по волейболу с матча против «Енисея»; новосибирцы сыграют первую встречу дома.
Сегодня, 26 октября, для новосибирского «Локомотива» начнётся первый тур Чемпионата России по баскетболу. Первый соперник новосибирцев в турнире – красноярский «Енисей».
Матч начнётся в 18:30 по Новосибирскому времени. Игра пройдёт в спортивном комплексе «Север» – билеты появятся в продаже в кассах с 15:00. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Локо ТВ».
Всего в истории встреч «Локомотива» с «Енисеем» на Чемпионате России по волейболу восемь игр. Из них новосибирцы выиграли пять встреч.
Напомним, 13 октября «Локомотив» обыграл барнаульский «Университет».
Эмиль Фукс
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