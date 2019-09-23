Волейбольный «Локомотив» – «Енисей»: прямая трансляция и время начала матча

Фото с сайка ВК "Локомотив"

«Локомотив» начнёт Чемпионат России по волейболу с матча против «Енисея»; новосибирцы сыграют первую встречу дома.

Сегодня, 26 октября, для новосибирского «Локомотива» начнётся первый тур Чемпионата России по баскетболу. Первый соперник новосибирцев в турнире – красноярский «Енисей».

Матч начнётся в 18:30 по Новосибирскому времени. Игра пройдёт в спортивном комплексе «Север» – билеты появятся в продаже в кассах с 15:00. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Локо ТВ».

Всего в истории встреч «Локомотива» с «Енисеем» на Чемпионате России по волейболу восемь игр. Из них новосибирцы выиграли пять встреч.

Напомним, 13 октября «Локомотив» обыграл барнаульский «Университет».