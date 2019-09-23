Возобновили поиски пропавшего в Бердске подростка

фото со страницы группы "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте"

Поисковики выходят на территорию; в Бердске возобновили активную фазу поиска пропавшего 14-летнего Жени Шуршилина.

В Бердске повторно начали активные поиски пропавшего 22 октября 14-летнего Евгения Шуршилина. Мальчик ушёл из дома в школу, но в образовательном учреждении так и не появился. Домой подросток тоже не вернулся.

В Бердске были организованы поиски пропавшего. В них приняли участие сотрудники полиции, родственники мальчика и волонтёры поискового отряда “Лиза Алерт”. Вечером 23 октября поисковики бросили клич ко всем неравнодушным присоединиться к поискам ребёнка. Ночью Женю искали более 200 человек. К сожалению, безрезультатно.

Накануне волонтёры сообщили о том, что фаза активных поисков прекращена.

Прочесав заброшенные здания, стройки, чердаки, подвалы и лесной массив поисковики сообщили, что полиция отозвала всех и объявила, что дальше поиски продолжатся по пути сбора информации.

Сегодня “Лиза Алерт” снова собирает группы на поиски Жени Шуршилина.

"Всех, кто готов помочь в розыске мальчика, ждут 26 октября. Место сбора: Бердск, ориентир: ул. Боровая, 103 А, (это ледовый дворец спорта), далее по дороге к транспортным воротам завода БЭМЗ. Координаты места сбора: 54.742438, 83.031239. Время сбора 10:00. Сбор экипажей под постом. Форма одежды: мокрый ЛЕС. С собой: сменная обувь, сменная одежда, очки, перчатки, фонари, батарейки, горячее питье, перекус на себя и того парня", — сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Поисковики обращают особое внимание всех желающих принять участие в поисках Жени Шурщилина — неукоснительно исполнять требования координаторов: не уходить с намеченной тропы, не затаптывать следы.

Напомним, по факту исчезновения Жени Шуршилина Следком возбудил уголовное дело по статье “Убийство”.