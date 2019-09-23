Возобновили поиски пропавшего в Бердске подростка

Лента новостейПредложить новость
Сотню посетителей эвакуировали из горящего ресторана в Новосибирске
Новосибирские власти взяли на особый контроль долгострой в «Новомарусино»
Два первых мотоотсека Новосибирского авиазавода отправлены в Казань
«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушке из Новосибирска
Нищий пенсионер угрожал стать смертником и подорвать суд в Новосибирске
«Они решили совершить дерзкий побег»: в Новосибирске найденным щенкам нужен хозяин
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Возобновили поиски пропавшего в Бердске подросткаРубрика: общество, проиcшествия
25.10.2019 23:01
фото со страницы группы "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте"
Поисковики выходят на территорию; в Бердске возобновили активную фазу поиска пропавшего 14-летнего Жени Шуршилина.
В Бердске повторно начали активные поиски пропавшего 22 октября 14-летнего Евгения Шуршилина. Мальчик ушёл из дома в школу, но в образовательном учреждении так и не появился. Домой подросток тоже не вернулся.
В Бердске были организованы поиски пропавшего. В них приняли участие сотрудники полиции, родственники мальчика и волонтёры поискового отряда “Лиза Алерт”. Вечером 23 октября поисковики бросили клич ко всем неравнодушным присоединиться к поискам ребёнка. Ночью Женю искали более 200 человек. К сожалению, безрезультатно.
Накануне волонтёры сообщили о том, что фаза активных поисков прекращена.
Прочесав заброшенные здания, стройки, чердаки, подвалы и лесной массив поисковики сообщили, что полиция отозвала всех и объявила, что дальше поиски продолжатся по пути сбора информации.
Сегодня “Лиза Алерт” снова собирает группы на поиски Жени Шуршилина.
"Всех, кто готов помочь в розыске мальчика, ждут 26 октября. Место сбора: Бердск, ориентир: ул. Боровая, 103 А, (это ледовый дворец спорта), далее по дороге к транспортным воротам завода БЭМЗ. Координаты места сбора: 54.742438, 83.031239. Время сбора 10:00. Сбор экипажей под постом. Форма одежды: мокрый ЛЕС. С собой: сменная обувь, сменная одежда, очки, перчатки, фонари, батарейки, горячее питье, перекус на себя и того парня", — сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".
Поисковики обращают особое внимание всех желающих принять участие в поисках Жени Шурщилина — неукоснительно исполнять требования координаторов: не уходить с намеченной тропы, не затаптывать следы.
Напомним, по факту исчезновения Жени Шуршилина Следком возбудил уголовное дело по статье “Убийство”.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Сотню посетителей эвакуировали из горящего ресторана в Новосибирске
Новосибирские власти взяли на особый контроль долгострой в «Новомарусино»
Два первых мотоотсека Новосибирского авиазавода отправлены в Казань
«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушке из Новосибирска
Нищий пенсионер угрожал стать смертником и подорвать суд в Новосибирске
«Они решили совершить дерзкий побег»: в Новосибирске найденным щенкам нужен хозяин
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Популярное