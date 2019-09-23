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«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушке из Новосибирска

Рубрика: общество

25.10.2019 17:12

Фото из личного архива героя публикации

Сибирячка решила пойти к косметологу-самоучке для увеличения губ; она уверена, что попала к очередному последователю Емельяна Брауде. 

Мучительная красота

Екатерина из Новосибирска решила пойти на косметологическую процедуру к врачу на дому. Как девушка рассказала Сиб.фм, у мастера не было никаких документов об образовании, а технике она научилась у популярного косметолога-самоучки Емельяна Брауде.

«Принимает на дому, про мед.образование нигде не указано. Встретила меня в халате и шапочке, кушетка стоит в спальне, препарат достает из тумбочки. Осмотрела, нанесла анестезию, началась процедура. Было очень больно, т.к. ( как я выяснила уже позже), все губы потрошатся иглой. Терпела, НЕ ЗНАЛА о последствиях», – пишет пострадавшая. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм)

Девушка рассказывает, что после введения препарата в губы мучения не закончились. Мастер начала их с силой разминать, чтобы распределить содержимое внутри.

«Стоит ли говорить, что было на утро и последующие дни. Спустя время, конечно, отек спадал, кроме уплотнения на верхней губе, которое болело, ныло и нависало с каждым днем все больше. Гематомы уходили благодаря гепариновой мази, троксевазину», – продолжает Екатерина.

Однако отёк не проходил в следующие несколько дней. Девушка отправилась для восстановления к тому же мастеру. Но попытка исправить ситуацию только её усугубила. Гематомы на губах Екатерины стали появляться с новой силой (некоторые фото не для слабонервных – посмотреть их можно по ссылке – прим. Сиб.фм).

«Я поддалась на решение "размять", что было последней и окончательной ошибкой – губы снова покрылись гематомами, которые еле стали заживать за эти 4 дня. Естественно, на мои предположения, что это большое количество филлера или слишком усиленный массаж этой зоны привели к смещению – она отвечала очень дерзко, мол, милая моя, я все делаю идеально, это твой иммунитет так реагирует!» – говорит девушка.

Контратака 

Никаких документов, подтверждающих наличие образования, у мастера, по словам Екатерины, нет. Женщина заблокировала девушку во всех социальных сетях и не отвечает на сообщения. Корреспондент Сиб.фм попытался связаться с косметологом по рабочему номеру телефона, однако никто не взял трубку. 

Более того, после инцидента хирург удалила свой профиль в Instagram. Однако домашний врач не растерялась и тут же создала новую страницу. Сейчас её можно найти по той же ссылке, но с отличием всего в один символ – в строке появилось ещё одно подчёркивание. 

Несмотря на молчание и скрытность – никаких личных данных косметолог не представляет, – женщина начала параллельную кампанию по очистке своей совести в социальных сетях. 

Домашний врач утверждает, что Екатерина её шантажирует и распространяет ложную информацию. Под постом большое количество комментариев от людей, которые поддерживают мастера. Судя по их страницам, почти все из них заняты косметологией. 

Настоящий врач на дому не работает

Один из коллег мастера пишет, что губы после подобных хирургических вмешательств заживают не менее трёх недель. То же самое утверждают и остальные комментаторы в группе.

О том, сколько заживают губы и можно ли обращаться к косметологам, работающим на дому, рассказала корреспонденту Сиб.фм специалист клиники «Блеск» Наталья Коротеева.

«Губы после инъекции заживают максимум неделю. Чаще всего даже быстрее, всё зависит от индивидуальных особенностей организма. После операции вполне возможны небольшие синячки в местах уколов – это нормально, но они быстро проходят», – говорит Наталья.

По мнению специалиста, причина подобного осложнения могла быть в неправильно подобранном препарате.

«Действительно, губы надо слегка размять после введения препарата. Тут проблема может быть в неправильно выбранном филлере – может быть, он был слишком вязкий и вообще не подходил для губ. Скорее всего, поэтому мастер с такими усилиями разминала губы клиента», – добавила косметолог.

По словам эксперта, человек, который ставит уколы подобного типа, должен получить высшее образование. Чаще всего такими процедурами на дому занимаются те, кто прошёл курсы длиной в полгода. По мнению специалиста, никакой уважающий себя дипломированный врач-косметолог не будет работать в кустарных условиях.

Косметологов-самоучек в Новосибирской области много – лишь за последнюю неделю местные СМИ пестрили новостями минимум о трёх очередных жертвах горе-косметологов. Желающих сэкономить несколько тысяч рублей на своём здоровье не становится меньше. Для сравнения: средняя стоимость увеличения губ в Новосибирске – от 9 до 13 тысяч рублей, а самоучка на дому сделала такую же операцию за 6 тысяч рублей. По словам специалистов, такая экономия не стоит потраченного здоровья и красоты.

Екатерина сообщила Сиб.фм, что подала заявление в полицию по факту нанесения телесного вреда. 

Напомним, в начале октября девушке из Новосибирска сожгли глаз во время наращивания ресниц.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область врач

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