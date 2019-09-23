«Юбилейные» объекты открылись в Искитиме в рамках нацпроектов

фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Двум нацпроектам в Искитиме организовали долгожданную встречу; здесь появились новый асфальт и обновлённый сквер.

В Искитиме 25 октября состоялось торжественное открытие двух объектов, обновлённых в рамках двух национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0) и «Жильё и городская среда» – проспекта «Юбилейный» и сквера, с планом благоустройства которого ещё в мае ознакомился Андрей Травников.

«Сквер как пространство существовал уже много лет, однако был не благоустроен как место отдыха. Теперь благодаря выполненным работам жители смогут полноценно проводить здесь свой досуг. Этот объект является один из немногих, который синхронизируется с другим нацпроектом – БКД 2.0, рядом со сквером отремонтирована дорога», – рассказала начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Наталья Аббасова.

Теперь в сквере обустроены дорожки, появились детские площадки и парк для скейтбордистов. Также все старые кустарники были заменены на молодые деревья. На благоустройство «Юбилейного» было выделено около 16 миллионов рублей.

Также была отремонтирована дорога, прилегающая к скверу. За 80 миллионов рублей там были обновлены тротуары и обустроены пешеходные переходы, появилось новое асфальтовое покрытие.

«Этот проспект для ремонта был выбран по просьбам жителей на общественных обсуждениях в прошлом году. Проспект является одной из главных городских улиц. Работы выполнены хорошо, Искитим показал здесь комплексный подход, о чём неоднократно говорил глава региона», – рассказал начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Эпов.

Напомним, 24 октября стало известно, что медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве.