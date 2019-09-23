«Закинь орлу на мобилку»: птицы «развели» новосибирских волонтёров на деньги

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«Закинь орлу на мобилку»: птицы «развели» новосибирских волонтёров на деньгиРубрика: общество
25.10.2019 12:01
фото центра реабилитации диких животных
Волонтёры Центра реабилитации диких животных решили помочь орнитологам в изучении птиц в естественной среде обитания; у птиц закончились деньги на сим-карте.
Новосибирские волонтёры делают всё возможное для сохранения сокола-балобана и степного орла: даже кладут деньги им на телефоны. Чтобы проследить путь миграции птиц и выяснить, с какими угрозами они сталкиваются, необходимо мечение птиц с помощью специальных устройств, способных посылать сообщения с координатами. Но с недавних пор это стало невозможным:
«Эксперты предполагали, что перед тем, как отправиться на миграцию, молодые орлы, совершая предмиграционные кочёвки, обязательно появятся на связи в Казахстане или в России, и отправят все накопившиеся сообщения недорого. Однако несколько орлов умудрились проскочить на юг, миновав все крупные населённые пункты, и начали выдавать все СМС только в Иране по 49 рублей за сообщение. В итоге, вскоре после начала осенней миграции, бюджет орлов был полностью исчерпан», – пишут волонтёры.
Все орлы летают с обыкновенными сим-картами, которые привязаны к номеру +7 (923) 190-19-33. С него деньги перераспределяются всем птицам с датчиками.
Напомним, в конце августа стало известно, что совёнка-инвалида выхаживают новосибирские волонтёры.
Никита Минин
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