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Застрелил семерых сослуживцев солдат-срочник в Сибири

Рубрика: проиcшествия

25.10.2019 19:14

Фото Pixabay

Солдат открыл огонь по другим срочникам в Забайкалье; семеро погибли, двое пострадали.

В посёлке Горный Забайкальского края солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев сегодня, 25 октября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По предварительным данным, семь человек погибли на месте, ещё двое в реанимации.

«В воинской части в поселке Горный военнослужащий, предположительно — солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам. Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще двое госпитализированы», — передаёт слова собеседника агентство.

Подробности происшествия выясняются.

Эмиль Фукс

Теги: Забайкальский край

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Семь автомобилей столкнулись в Первомайском районе Новосибирска

сегодня 21:15 Хроника 0 Коммент.

Экс-председателя арбитражного суда нашли с простреленной головой

сегодня 20:39 Хроника 0 Коммент.

Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

сегодня 20:11 Общество 0 Коммент.

Застрелил семерых сослуживцев солдат-срочник в Сибири

сегодня 19:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти взяли на особый контроль долгострой в «Новомарусино»

сегодня 19:11 Общество 0 Коммент.

Чиновника мэрии Новосибирска арестовали на два месяца

сегодня 18:36 Политика 0 Коммент.

До конца года достроят десять детсадов в Новосибирске

сегодня 18:16 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых страшных ДТП за минувшую неделю

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Два первых мотоотсека Новосибирского авиазавода отправлены в Казань

сегодня 17:56 Общество 0 Коммент.

Малолитражки на пути бульдозеров: новосибирцы пытаются остановить добычу песка под окнами домов

сегодня 17:47 Общество 0 Коммент.

«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушке из Новосибирска

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Нищий пенсионер угрожал стать смертником и подорвать суд в Новосибирске

сегодня 16:52 Общество 0 Коммент.

В заксобрание региона правительство Новосибирской области внесло проект бюджета на 2020 год

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

«Юбилейные» объекты открылись в Искитиме в рамках нацпроектов

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

«Они решили совершить дерзкий побег»: в Новосибирске найденным щенкам нужен хозяин

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

На форуме OpenBio в Новосибирской области обсуждают биологию старения и антивозрастную медицину

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

С шиком-блеском: по пятницам новосибирцы не экономят на такси

сегодня 14:32 Общество 0 Коммент.

Унылая пора: специалисты рассказали, как новосибирцам пережить осеннюю хандру

сегодня 14:30 Общество 0 Коммент.

Призывники Новосибирска отправились служить

сегодня 14:23 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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