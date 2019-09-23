Застрелил семерых сослуживцев солдат-срочник в Сибири

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Солдат открыл огонь по другим срочникам в Забайкалье; семеро погибли, двое пострадали.

В посёлке Горный Забайкальского края солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев сегодня, 25 октября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По предварительным данным, семь человек погибли на месте, ещё двое в реанимации.

«В воинской части в поселке Горный военнослужащий, предположительно — солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам. Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще двое госпитализированы», — передаёт слова собеседника агентство.

Подробности происшествия выясняются.