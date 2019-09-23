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Жесть на дорогах: обзор самых страшных ДТП за минувшую неделю

Рубрика: проиcшествия

25.10.2019 18:00

фото Владислава Савченкова, группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» и Госавтоинспекции

В Новосибирской области на этой неделе произошло два десятка серьёзных аварий; редакция Сиб.фм собрала самые крупные за минувшую семидневку ДТП, в которых погибли или пострадали люди.

Шесть человек погибли и ещё 29 получили травмы в ДТП на дорогах Новосибирской области с 18 по 24 октября. Такие данные привели в региональной Госавтоинспекции.

В ближайшие выходные погода в области серьёзно ухудшится – ожидается гололёд, поэтому водителям стоит быть внимательнее на дорогах, чтобы избежать подобных трагедий.

Тройное ДТП со смертельным исходом

Три человека погибли в аварии в Чулымском районе Новосибирской области утром 19 октября. Легковушка столкнулась с грузовиком: все пассажиры и водитель Nissan Sunny скончались на месте. 

«В пути следования на 1316-м километре выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, после чего с грузовым автомобилем совершил столкновение следовавший в попутном направлении автомобиль Geely Emgrand. В результате аварии на месте от полученных травм скончались трое мужчин – водитель и пассажиры Nissan. Остальные участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали», – сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Слёт клуба любителей летней резины»

В тот же вечер первый снег в Новосибирске спровоцировал по-настоящему массовое ДТП в Октябрьском районе города: столкнулись 19 (!) автомобилей. К счастью, никто серьёзно не пострадал.

Самое интересное, что сотрудники ДПС, прибывшие на место аварии, сами стали жертвами происшествия, пока оформляли ДТП: автомобиль врезался в машину комиссаров и сбил с ног одного из правоохранителей. Того в свою очередь отбросило на стоящий рядом «Мерседес». Мужчина отделался лишь лёгкими ушибами.

Однако пользователи социальных сетей отказываются винить во всём погоду:

«С каждым годом всё интереснее клоуны за рулём. Типа водилы от бога, а на самом деле тормозы в кепках. Летняя резина, скажете вы, а я застал времена, когда ездили на БЛ-85 круглый год. И такого не было».

«Никогда такого не было, и вот опять», – написали пользователи в соцсетях. 

Автомобиль не выдержал «поцелуя» со светофором

«22 октября в районе дома № 102 на улице Жуковского водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в пешеходное ограждение перильного типа. От удара автомобиль отбросило в дорожный знак, а затем в опору светофора», – рассказал Сиб.фм инспектор группы пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

Двоих молодых людей доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами и многочисленными порезами.

Тракторист без водительских прав погиб в ДТП под Новосибирском

Как установили правоохранители, вечером 21 октября в Искитимском районе 57-летний мужчина, не имея водительских прав, управлял трактором. Во время выполнения работ по заготовке древесины транспортное средство опрокинулось и придавило новосибирца. От полученных травм он скончался на месте.

Сбил маленькую девочку в Новосибирске

23 октября восьмилетняя школьница была госпитализирована с переломом ноги и черепно-мозговой травмой после того, как угодила под колёса Toyota Yaris в Первомайском районе Новосибирска. 

Девочка утверждает, что переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель говорит обратное. Как всё было на самом деле, установить очень сложно, однако факт остаётся фактом: жизнь ребёнка оказалась под угрозой.

Три человека попали в больницу по вине пьяного водителя

Троих жителей Новосибирской области доставили в больницу после страшного ДТП. 

Вечером 23 октября лишённый прав сибиряк, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, за рулём ВАЗа выехал на встречку напротив дома № 158 на улице Щорса в Карасуке. В результате столкновения с автомобилем «Тойота Королла» пострадали три человека: водители машин и пассажир ВАЗа. 

Напомним, на прошлой неделе Сиб.фм также составлял обзор самых крупных ДТП за неделю.

Никита Минин

Теги: Новосибирская область ДТП

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