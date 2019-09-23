Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появились в сети

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Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появились в сетиРубрика: проиcшествия
26.10.2019 17:13
Фото с сайта Life.ru
Снимки, сделанные на месте трагедии в воинской части Забайкалья, появились в открытом доступе; на кадрах — место преступления и связанный срочник Рамиль Шамсутдинов.
В распоряжении издания Life оказались фото из воинской части закрытого посёлка "Горный" в Забайкальском крае, где накануне вечером, 25 октября, солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев. Восемь человек погибли, ещё двое госпитализированы.
На снимках запечатлено место случившегося, а также сам 20-летний стрелок. Он сидит на стуле в казарме, связанный по рукам и ногам. К нему приставлена охрана.
Также издание публикует кадры работы военных следователей, которые осматривают тела погибших.
Напомним, сегодня ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова объяснила случившееся халатностью командиров и психологов военной части.
Мария Машанова
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