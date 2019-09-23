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Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появились в сети

Рубрика: проиcшествия

26.10.2019 17:13

Фото с сайта Life.ru

Снимки, сделанные на месте трагедии в воинской части Забайкалья, появились в открытом доступе; на кадрах — место преступления и связанный срочник Рамиль Шамсутдинов. 

В распоряжении издания Life оказались фото из воинской части закрытого посёлка "Горный" в Забайкальском крае, где накануне вечером, 25 октября, солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев. Восемь человек погибли, ещё двое госпитализированы. 

На снимках запечатлено место случившегося, а также сам 20-летний стрелок. Он сидит на стуле в казарме, связанный по рукам и ногам. К нему приставлена охрана. 

Также издание публикует кадры работы военных следователей, которые осматривают тела погибших. 

Напомним, сегодня ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова объяснила случившееся халатностью командиров и психологов военной части. 

Мария Машанова

Теги: стрельба Забайкальский край солдат

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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