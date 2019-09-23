Фото "съедобного" фургона в Новосибирске меняют на ароматный кофе

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Фото "съедобного" фургона в Новосибирске меняют на ароматный кофеРубрика: общество
26.10.2019 20:10
Фото предоставлено организаторами акции
Брендированный фургон с изображением макарунов и пончиков появится в Центральном парке Новосибирска; горожанам предлагают сделать фото и получит взамен кофе и десерт.
Мобильная кондитерская от сериала «ИП Пирогова» и телеканала «Супер» приехала в Новосибирск. С 12:00 до 17:00 27 октября в Центральном парке будет стоять брендированный фургон, за опубликованный снимок которого можно получить гастрономический презент. Об этом рассказали организаторы акции.
"Нужно сделать снимок, опубликовать его соцсетях с хештегом #суперканал #ИППироговаНСК и угощаться ароматным кофе с десертом от «ИП Пирогова»", — уточнил собеседник редакции Сиб.фм.
Акция проходит в преддверии старта второго сезона самого сериала «ИП Пирогова». На этот раз основное действие разворачивается в стенах кафе-пекарни, которую предприимчивый кондитер Вера Пирогова обустроила по своему безупречному вкусу. Однако двери кондитерской не успевают открыться, как героине вновь приходится решать одну проблему за другой. Потоп, поминки, скандальные соседи, хамоватые покупатели, нерадивые помощники – каждый новый день сулит Вере неприятности.
Новый сезон сериала «ИП Пирогова» для зрителей старше 16 лет стартует 28 октября в 21:00 на телеканале «Супер»!
Мария Машанова
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