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Фото "съедобного" фургона в Новосибирске меняют на ароматный кофе

Рубрика: общество

26.10.2019 20:10

Фото предоставлено организаторами акции

Брендированный фургон с изображением макарунов и пончиков появится в Центральном парке Новосибирска; горожанам предлагают сделать фото и получит взамен кофе и десерт. 

Мобильная кондитерская от сериала «ИП Пирогова» и телеканала «Супер» приехала в Новосибирск. С 12:00 до 17:00 27 октября в Центральном парке будет стоять брендированный фургон, за опубликованный снимок которого можно получить гастрономический презент. Об этом рассказали организаторы акции. 

"Нужно сделать снимок, опубликовать его  соцсетях с хештегом #суперканал #ИППироговаНСК и угощаться ароматным кофе с десертом от «ИП Пирогова»", — уточнил собеседник редакции Сиб.фм.

 

Акция проходит в преддверии старта второго сезона самого сериала «ИП Пирогова». На этот раз основное действие разворачивается в стенах кафе-пекарни, которую предприимчивый кондитер Вера Пирогова обустроила по своему безупречному вкусу. Однако двери кондитерской не успевают открыться, как героине вновь приходится решать одну проблему за другой. Потоп, поминки, скандальные соседи, хамоватые покупатели, нерадивые помощники – каждый новый день сулит Вере неприятности. 

 

Новый сезон сериала «ИП Пирогова» для зрителей старше 16 лет стартует 28 октября в 21:00 на телеканале «Супер»! 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область

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сегодня 10:47 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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