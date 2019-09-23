Глава Черепановского района Новосибирской области оставил пост "по собственному желанию"

ФОТО PIXABAY.COM

Возглавлявший 15 лет Черепановский район Аркадий Звонков оставил пост главы; в отставку он ушёл с формулировкой "по собственному желанию".

Глава Черепановского района Новосибирской области Аркадий Звонков подал в отставку. Распоряжение о досрочном прекращении собственных полномочий подписано им накануне, 25 октября. Об этом сообщают региональные СМИ.

Официальных данных об отставке главы района, который занимал эту должность порядка 15 лет, нет. На сайте районной администрации также не сообщается о кадровых перестановках. Тем не менее, по данным источника Сиб.фм в органах муниципальной власти, решение, действительно, принято и уже озвучено коллективу.

По словам собеседника редакции, желание покинуть пост может быть связано с достижением Аркадием Звонковым 65-летнего возраста.

Напомним, 25 октября стало известно, что чиновника мэрии Новосибирска арестовали по подозрению о взятке.