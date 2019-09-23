"Как слышно, приём": в Новосибирске снова проверят системы оповещения

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"Как слышно, приём": в Новосибирске снова проверят системы оповещенияРубрика: общество
26.10.2019 11:50
ФОТО PIXABAY.COM
Тренировка по оповещению населения пройдёт в Новосибирске в понедельник; жителей попросили не волноваться, когда на радиоволнах вместе музыки зазвучит предупреждающая информация.
Прервать на десять минут телевизионный и радиоэфир решили новосибирские власти в понедельник, 28 октября. С 15:50 до 16:00 пройдёт тренировка по оповещению населения с включением телерадиоперехвата. Об этом сообщается на сайте мэрии.
"Тренировка проводится для усовершенствования практических навыков объединённых диспетчерских служб органов повседневного управления РСЧС Новосибирской области, проверки каналов связи и работоспособности всех типов аппаратуры, а также готовности должностных лиц муниципальных образований и объектов к организации и проведению оповещения", — говорится в сообщении.
Напомним, в апреле в Новосибирске уже тестировали системы оповещения.
Мария Машанова
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