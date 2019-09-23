Комитет солдатских матерей прокомментировал расстрел восьми человек в воинской части в Забайкалье

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Комитет солдатских матерей прокомментировал расстрел восьми человек в воинской части в ЗабайкальеРубрика: общество, проиcшествия
26.10.2019 16:20
Фото с сайта "Про армию"
В комитете солдатских матерей считают, что трагедия в воинской части стала возможной из-за халатности командиров и психологов; должностные лица не следят за состоянием солдат.
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в интервью "Эху Москвы" заявила, что ЧП в воинской части посёлка Горный в Забайкалье, где срочник застрелил восемь сослуживцев и ранил двоих, произошло из-за недосмотра за состоянием служащего.
«Контроль за дисциплиной в воинских частях совершенно отсутствует. Тем более за состоянием солдат, которые с оружием уходят в наряд. Это значит, что психолог не смотрел его перед этим, не дал заключение... Это преступная халатность психолога и командиров, которые разводили эти наряды», — заявила Мельникова.
Вечером 26 октября 20-летний Рамиль Шамсутднинов устроил стрельбу в воинской части. В результате 8 человек погибли. В отношении срочника возбуждено уголовное дело.
Напомним, бывшая девушка подозреваемого в массовом убийстве охарактеризовала молодого человека как "спокойного и уравновешенного", она полагает, что парня "довели".
Мария Машанова
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