"Мне кажется, его довели": бывшая девушка рассказала о расстрелявшем сослуживцев в Забайкалье срочнике

Фото со страницы Рамиля Шамсутдинова в социальной сети

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября в воинской части Забайкалья застрелил восемь сослуживцев; экс-возлюбленная стрелка уверена, что срочника довели, потому что "он все вопросы решал мирно".

Бывшая девушка солдата Рамиля Шамсутдинова, который вечером 25 октября при смене караула в военной части закрытого посёлка "Горный" в Забайкалье открыл огонь по сослуживцам, назвала его сдержанным и спокойным.

«Мне кажется, его довели до этого. Всё-таки сложно было вывести его из себя чем-то простым, он не нервный. Возможно, издевательства, но это любой не выдержал бы. Такое просто так точно не могло произойти, потому что он сдержанный и спокойный», — сказала девушка журналистам издания Life.

Представители СМИ также пообщались с отцом Рамиля Шамсутдинова. Тот рассказал журналистам, что после окончания срочной службы сын собирался идти на контракт и просил для этого необходимые документы.

Напомним, в результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли восемь человек, двое ранены. В отношении срочника возбуждено уголовное дело.