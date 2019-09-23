"Мне кажется, его довели": бывшая девушка рассказала о расстрелявшем сослуживцев в Забайкалье срочнике

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"Мне кажется, его довели": бывшая девушка рассказала о расстрелявшем сослуживцев в Забайкалье срочникеРубрика: проиcшествия
26.10.2019 10:30
Фото со страницы Рамиля Шамсутдинова в социальной сети
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября в воинской части Забайкалья застрелил восемь сослуживцев; экс-возлюбленная стрелка уверена, что срочника довели, потому что "он все вопросы решал мирно".
Бывшая девушка солдата Рамиля Шамсутдинова, который вечером 25 октября при смене караула в военной части закрытого посёлка "Горный" в Забайкалье открыл огонь по сослуживцам, назвала его сдержанным и спокойным.
«Мне кажется, его довели до этого. Всё-таки сложно было вывести его из себя чем-то простым, он не нервный. Возможно, издевательства, но это любой не выдержал бы. Такое просто так точно не могло произойти, потому что он сдержанный и спокойный», — сказала девушка журналистам издания Life.
Представители СМИ также пообщались с отцом Рамиля Шамсутдинова. Тот рассказал журналистам, что после окончания срочной службы сын собирался идти на контракт и просил для этого необходимые документы.
Напомним, в результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли восемь человек, двое ранены. В отношении срочника возбуждено уголовное дело.
Мария Машанова
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